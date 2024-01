ĐOKOVIĆ Siner me je danas potpuno nadigrao i zasluženo je u finalu!

Srpski teniser Novak Đoković,posle poraza u polufinalu AO, čestitao je Sineru na konferenciji za novinare irekao da je Siner odigrao sjajan meč i turnir zasad.

„Potpuno me je nadigrao danas i zasluženo je u finalu. Bio sam šokiran svojim nivoom na loš način, nisam mnogo toga radio kako treba, jedan od najgorih grend slem mečeva koje sam ikada igrao. Nije baš prijatan osećaj, ali s druge strane, odajem mu priznanje jer je radio sve bolje od mene. Probao sam, borio sam se, malo sam podigao nivo u taj brejku, ali četvrti set – veoma loš gem za izgubiti, od 40-0, protiv vetra… Nivo moje igre nije bio dobar“ , rekao je Đoković i dodao:

„U tim trenucima pokušavam da nađem smirenost, da se nekako podignem, to sam pokušavao, publika je bila sjajna – mnogo podrške za obojicu. To je sve. Čestitam mu“.

„Uvek je udarao loptu jako i forhendom i bekhendom, poznat je po tome. Igra brzo, voli da bude agresivan. Mislim da je mnogo napredovao na servisu, i brže i preciznije. Takođe, i mentalni deo – uvek je bio miran, ali mučio se da pobeđuje u velikim mečevima. Sada sklapa slagalicu, Daren Kejhil je radio sa bivšim brojevima jedan, mislim da mu on pomaže. Na dobrom je putu“.

On je naveo da „ceo turnir nisam igrao blizu svom najboljem nivou, možda protiv Manarina, ali uglavnom nisam igrao kako inače igram u Australiji. Mislio sam, ipak, da neću biti tako loš, ali nisam se osećao svojim tokom ovog turnira. Uvek očekujem najviše od sebe, danas nije bilo suđeno“.

Odgovrajući na pitanje da nije imao brejk loptu, Đoković je rekao:

„Ta statistika mnogo ilustruje. Servirao je veoma precizno, i prvi udarac posle servisa. Teško mi je da opišem sve, nemamo toliko vremena, mnogo negativnih stvari sam uradio na terenu danas. Ritern, kretanje, forhend, bekhend, sve je bilo ispod nivoa. Bio je dominantan u svojim gemovima. Kada protivnik nema brejk loptu, onda igraš slobodnije u njegovim gemovima… Odigrao je bez greške“.

Ritern je samo jedan od aspekata koji nije funkcionisao, ne znam šta jeste funkcionisalo. Stalno sam bio na krivoj nozi, i igrački i rezultatski. U prva dva setsa sam ja imao mnogo grešaka, dosta loš meč, ako ne i najgori meč u završnicama slemova. Dešava se, to je deo sporta. Ritern – kada nemaš reaktivnost, kada ne možeš da pročitaš, nisam imao osećaj da sam stabilan, da sam u balansu. To je bio jedan od najslabijih elemanata moje igre, mogao je da igra rasterećeno“.

„Vruća mi je glava, teško mi je da pravim sada neku refleksiju dublju. Možda sutra i za nekoliko dana ću to moći, ali imam razloga da budem ponosan na sve što sam uradio ovde. Moralo je jedanog dana da se završi, dao sam sve što sam mogao u datim okolnostima. On ima šansu da osvoji svoj prvi slem sada… Ovo je poseban grad za mene, nadam se da ću igrati makar još jednom i da prođem kroz te emocije“.

Đoković je nije precizirao da li će igrati na Rolan Garosu.

„Daleko je to, hajde da vidimo kako će igrači igrati na šljaci, to je potpuno drugačija podloga, uslovi… Neki su više favoriti nego drugi, jer ta podloga odgovara nekima. Ako Nadal igra, on je uvek tamo favorit broj jedan, nezavisno od svega. Posle njega, Alkaraz, Siner, prvih 5-10 igrača na listi, ali kažem, još je daleko“.

A na pitanje da li igra na nivou svojih godina, Đoković je odgvorio:

„Hajde da vidimo, ne znam. I dalje imam visoka nadanja za druge slemove i OI. Tek je početak sezone, nije ovo osećaj na koji sam navikao, jer većinu sezona sam počinjao grend slem pobedom. Sada je drugačije, ali tako je kako je. Ovaj turnir nije bio u skladu sa mojim standardima, ali ne znači da je ovo početak kraja“.

(Đoković)

SINER U FINALU Đoković ostao bez titule na Australijan openu