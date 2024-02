ĐORĐE DAVID NA IVICI SUZA: Progovorio o nesreći u kojoj je poginula žena „SVE SE DESILO U SEKUNDI“

Roker Đorđe David prolazi kroz težak period nakon što je nedavno doživeo saobraćajnu nesreću u Severnoj Makedoniji.

Đorđe David je stigao u Beograd, a danas održava konferenciju za medije povodom nemilog događaja kada je roker na autoputu usmrtio ženu u Severnoj Makedoniji.

– Dobar dan svima. Prvo hoću da javno, prvi put, izjavim saučešće gospodinu koji je izgubio suprugu u ovoj ružnoj priči. Njegova ćerka je sedela za volanom i ušli su u suprotnu traku. Ne znam da li joj je kupio auto ili dao, ali ona je tek položila vozački ispit, a posle kratkog vremena je doživela sve ovo. Najiskrenije se saosećam. Želeću jednog dana da je obradujem. Sećam se kada sam prvi put seo za volan to je isto kao da si stavio metak u cev. To su stari filmovi u mojoj glavi koje ne mogu da opišem rečima – rekao je on i nastavio.

Jak sam psihički

– Mislim da sam jedan od najjačih kada je psiha u pitanju, ali su ovo stvari koje te polome kao šibicu. To je nešto s čim ću se ja boriti, moram sebi da napravim izazov i da budem što jači. To je sad moja borba sa samim sobom, uvek sam bio pobednik, biću i sad – naglasio je Đorđe David.

„Ušao sam u mrak, sve se desilo u sekundi“

– Nekih desetak dana sam bio tamo, imao sam obaveze u vidu veštačenja, radili su tragove kočenja itd, imao sam veliku pomoć od samog starta od dvoje ljudi dole. Imam advokata koji me je zastupao tamo, imam ga i ovde u Beogradu. Jednom mesečno ću morati da se javim u Tužilaštvo ili kada budu oni naložili, to je moja obaveza sada – rekao je on i dodao:

– Tri četiri dana pre nemilog događaja sve je išlo super, bio sam srećan i ponosan na sebe i na bend, javljao sam se kući… U subotu ujutru kada sam krenuo, bila je nenormalna oluja i vejavica koja je bila baš iznenađenje. Stigli smo u Skoplje, popili smo kafu, negde oko 7:15 uveče sam krenuo za Beograd, negde oko 2.400 metara pred granicom se ta priča desila. Toj priči je predhodilo to da je devojka ušla u suprotnu traku autoputa i direktno se sudarila sa automobilom gde su svi povređeni, ne znam šta je poslednja informacija. Osoba koja je bila u automobilu koji je pogrešio pravac, majka devojke koja je bila za volanom, iz totalnog šoka žena je izašla napolje, ne znam šta se desilo ni kako. Bila je nepovređena ili sa lakšim povredama, ja iz jednog snopa svetlosnog koji mi je došao sa desne strane, od pumpe koja se nalazila sa desne strane, ušao sam u totalni mrak. U tom trenutku sam uleteo u oblake magle, smanjio sam brzinu i u jednom trenutku mi se učinilo da nešto nije okej. Sve se desilo u sekundi. Ja sam skrenuo desno da siđem sa autoputa da promašim sve što se oko mene nalazilo, ta nesreća, primetio sam ženu sa belim kaputom i to se desilo. Auto kada se zaustavio, ja sam iskontrolisao sebe, izašao iz auta, to što sam video to je bilo strašno. Nisam znao šta se dešava. Video sam čoveka kom je glava bila otvorena, mislio sam da sam njega udario. Mene su odvezli u bolnicu, posle su mi rekli da sam udario ženu – rekao je Đorđe David.

Podsetimo, Đorđe David nakon zakonske procedure, u Severnoj Makedoniji, kroz koju je prošao, stigao je u Srbiju, a ekipa „Blica“ ga je juče uhvatila nadomak njegovog stana u Beogradu.

Naime, David se tada sastao sa svojim advokatom, nakon čega je izašao iz stana, bacio đubre, a onda se zaputio ka gradu taksijem iz čega se može zaključiti da roker nakon saobraćajke više ne vozi automobil.

Prema informacijama, prvo je došlo do sudara dva automobila, „folksvagena polo“ kumanovskih registracija i „folksvagena golf“ skopskih registarskih oznaka. Kako se ističe u saopštenju, do tog sudara je došlo kada je vozač jednog od automobila ušao na auto-put u kontra-smeru.

Ustanovljeno da nije bio pijan

Đorđu Davidu je urađen i alko test i ustanovljeno je da nije bio pijan.

– Bio sam sam u kolima. Vadili su mi urin, krv da vide da li imam neke supstance, alkohol. Naravno, nisam imao, to su ustanovili odmah. Nakon toga su me odveli kod javnog tužioca, koji je istakao da u ovom slučaju nemam nikakvu krivicu. Krivac je navodno devojka koja je vozila i koja je navodno u autu bila sa majkom koja je i nastradala- rekao je Đorđe i dodao da za sad ostaje u Makedoniji kako bi ispoštovao proceduru u ovakvim slučajevima.

(Pančevac/Blic)