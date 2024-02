UPIS U VRTIĆE POČINJE 1. APRILA Evo šta morate da uradite da biste upisali dete u željenu ustanovu

Upis u pančevačke vrtiće počinje 1. aprila, a pre toga roditelji će popuniti obrazac koji će dobiti od svojih vaspitača da li žele dete da prebace u drugi objekat ili žele da ono ostane u vrtiću koji već pohađaju. Na osnovu toga znaće se i koliko slobodnih mesta ima u 20 objekata Predškolske ustanove „Dečja radost“. Roditelji će se izjašnjavati od 15.februara.

Od 15. februara počinje anketiranje roditelja od strane vaspitača o tome da li žele da njihovo dete pređe u drugi objekata Predškolske ustanove „Dečja radost“. Svi roditelji će dobiti obrazac koji treba da popune i oni koji žele da premeste dete i oni koji to ne žele da učine, kaže Ilijana Mišković, direktorka Dečje radosti.

– Imaju šansu roditelji koji žele da prebace decu da iz jednog objekta u drugi vrtić i da popune obrazac koji ćemo im dostaviti preko vasptiča i da tada iskažu svoju želju. Izaćićemo u susret gde god to budemo mogli. Ovoga puta moraju da se iznase i roditelji dece i oni koji hoće premeštaj i oni koji žele da im dete ostane u vrtiću., kako ne bi kasnije dolazilo do nesuglasice. tako ćemo imati potpise roditelja i onih koji žele premeštaj i onih koji to ne žele, rekla je Ilijana Mišković – direktorka PU „Dečja radost“.

Upis u vrtiće počinje kao i svake godine 1. aprila, a pre toga Ilijana Mišković podseća zainteresovane roditelje da moraju da imaju svoj nalog na e-upravi.

– Svaki roditelj mora da ima lozinku na koji će se ulogovati na e-upravu. Nama Ministarstvo prosvete otključava 1.aprila upis, svaki roditelj koji bude želeo da upiše svoje dete prvo će da se uloguje preko svoje šifre – e-vrtića, a biće link i na našem sajtu, moći će da se uloguju i da traže željeni vrtić, a sve od pokataka, dokumentacije mi povlačimo preko e-uprave, kaže Mišković.

Na osnovu želje roditelja i toga koliko dece će ostati u vrtiću koji pohađaju ili će biti premešteni u drugi objekat, pred početak upisa nadleži u PU Dečja radost će znati i koliko imaju slobodnih mesta.

– Na osnovu premeštaja, na osnovu toga ćemo videti gde su slobodna mesta, i koliko ih ima. Tada će se pre upisa to okačiti na sajt naše ustanove i tada će roditelji moći da vide gde mogu da upišu svoje dete, rekla je Ilijana Mišković – direktorka PU „Dečja radost“.

Sve informacija o upisu dece, potrebnoj dokumentaciji, lekarskom pregledu roditelji mogu pronaći na sajtu PU „Dečja radost“.

