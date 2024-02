VELIKA ČAST I PRILIKA Pančevačka muzička škola će u martu ugostiti Međunarodno takmičenje mladih talenata

Muzička škola Jovan Bandur biće ove godine domaćin nekoliko međunarodnih takmičenja. Sva takmičenja su u jednoj nedelji i trajaće od 15. do 22. marta. Prijave će početi 8. februara i trajaće do kraja meseca. Zainteresovani će moći da se prijave online preko sajta škole.

U martu jedna nedelja biće rezervisana u Muzičkoj školi „Jovan Bandur „za međunarodno takmičenje talenata, koji će se predstaviti u više kategorija. Pančevačka škola već dugi niz godina je organizator ovakvih događaja.

– To će biti od 15. do 22. marta, Međunarodno takmičenje mladih talenata Pančevo. Takmičiće se solo pevači, kamerni sastavi, svirači na tamburi, mandolin i tamburaški orkestri, takmičenje harmonikaša i za kraj takmičenje gitarista. Prijave su online na našem sajtu, prijave su do kraja februara. Potrudićemo se da i ove godine budemo dobri domaćini, kaže Jelena Cvetić – direktorka Muzičke škole „Jovan Bandur“.

U okviru ove nedelje biće održano i 4. po redu takmičenje Maksa Popov, u okviru koga će svi oni koji sviraju mandolinu, tamburu ili su u tamburaškom orkestru moći da prikažu svoje umeće

– Ovo naše takmičenje je specifično jer je škola prepoznala značaj tambure jer i nema svaka škola ovaj odsek. Tri učenika ja spremam za ovo takmičenje, a preuzeo sam I tamburaški orkestar osnovne i srednje škole tako da će oni nastupiti na takmičenju, rekao je Damir Pranjković – nastavnik tambure.

U Muzičkoj školi najavljuju i renomirani žiri kojem će osim profesora iz škola, biti i istaknuti predavači sa muzičkih akademija. Naši sagovornici ističu da su ovakava takmičenja veoma značajna sa učenike škole, jer osim što mogu da provere svoje znanje, mogu da nauče dosta i od svojih vršnjaka, ali i od žirija koji uvek ima dobar savet za sve učesnike.

(Pančevac/RTV Pančevo)

