HITNA POMOĆ PANČEVO: Dete iz vrtića prevezeno na dečije zbog visoke temperature

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja

Pančevo, ambulantnih pregleda je bilo 36, od čega šestoro dece.

Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.

Kućnih poseta je bilo 17, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata u gradu je bilo 18, van grada 11, a u pratnji lekara 4:

-Iz Prijemne ambulante OB Pančevo jedan pacijent je zbog moždanog krvarenja

transportovan do bolnice Sveti Sava.

-sa ginekologije OB Pvo do GAK u Višegradskoj jedna trudnica je prevežena zbog

komplikacija u trudnoći.

-Iz Zdravstvene ambulante u Starčevu jedan pacijent je zbog otežanog disanja i

bolova u grudima transportovan u bolnicu-internisti.

-iz KBC Bežanijska Kosa, pacijent vraćen do RMC nakon ugrađenih stentova.

Intervencija na javnom mestu je bilo 4:

-u Lidlu kod BIG-a, pozlilo jednoj osobi, zbog niskog pritiska transportovana do

SHMP radi terapije.

-U osnovnoj školi Đura Jakšić jedna osoba je pala i povredila nogu. Nakon

pregleda je prevezena do bolnice.

-U Oslobođenja, kod kružnog toka, jedna osoba je kolabirala. Nakon pregleda je

prevezena do kuće.

-U vrtiću Leptirić, jedno dete je zbog visoke temperature preveženo na dečije

odeljenje.

Saobraćajnih udesa je bilo 1:

-u Oslobođenja kod kružnog toka, povređen pešak, nakon ukazane pomoći

transportovan do bolnice.

(Pančevac)