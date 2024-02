KIŠA, VETAR I SLAB SNEG Evo kakvo nas vreme očekuje iduće nedelje

Svežije, ali će temperatura i dalje biti iznad proseka. Centar ciklona premešta se preko Balkanskog poluostrva i donosiće Srbiji mestimično kišu, dok će na visokim planinama padati sneg. Umesto jugozapadnog, uspostavlja se severozapadno strujanje pa će biti 6 do 8 stepeni hladnije. Ujutru od 5 do 10, najviša dnevna od 11 do 16 stepeni. I u Beogradu sutra bez jakog vetra. Povremeno kiša i temperatura do 14 stepeni.

Ponedeljak: Pretežno oblačno i hladnije, ali i dalje sa temperaturama iznad proseka, mestimično s kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom, a na visokim planinama sa snegom. Padavine će u većini krajeva biti slabog intenziteta. Duvaće slab i umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni vetar, koji će ujutro na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima biti u skretanju na zapadni i severozapadni uz kratkotrajno pojačanje. Najniža temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 11 do 16 stepeni.

Utorak: Pretežno oblačno i još malo hladnije, mestimično s kišom. Na visokim planinama sneg. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, u planinskim predelima istočne Srbije sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 10 do 14 stepeni.

Sreda: Na severu promenljivo oblačno i suvo, u ostalim predelima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Na visokim planinama je moguć slab sneg. Vetar slab do umeren severozapadni, u planinskim predelima istočne Srbije povremeno jak. Najniža temperatura od 1 do 7, a najviša od 9 do 13 stepeni.

Četvrtak: Promenljivo oblačno i suvo vreme sa dužim sunčanim periodima. Vetar slab i umeren, severozapadni, uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 3, a najviša od 9 do 12 stepeni.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 16. februara do 20. februara)

Promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. U većini mesta biće suvo, ponegde uz slab jutarnji mraz. Padavine će biti ređa pojava, dok se krajem perioda očekuju u svim krajevima.

(Pančevac/RTS)