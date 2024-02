LAJČAK NA MINHENSKOJ KONFERENCIJI O BEZBEDNOSTI „Normalizacija odnosa Beograda i Prištine ključna za napredak Zapadnog Balkana“

Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak poručio je na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti da je normalizacija odnosa ključna za regionalnu stabilnost, prosperitet, razvoj i napredak Zapadnog Ballana ka EU.

Miroslav Lajčak je saopštio da je učestvovao na panelu u okviru Minhenske konferencije na kome je bilo reči o budućnosti Zapadnog Balkana.

Spoke about the crucial importance to normalize relations between Kosovo and Serbia at a panel discussion on the future of the Western Balkans last night. Normalisation is key for regional stability, prosperity, development and progress toward the EU #MSC2024 pic.twitter.com/w0suAi40Sf

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) February 17, 2024