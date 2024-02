HITNA POMOĆ PANČEVO: U ribolovačkom udruženju na Tamišu pozlilo jednoj osobi, nakon pregleda prevezena do bolnice

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo, ambulantnih pregleda je bilo 39, od čega petoro dece.

Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije,a deca zbog povišene temperature i prehlade.

Kućnih poseta je bilo 18, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata u gradu je bilo 18, van grada 16, a u pratnji lekara 5:

-Sa dečijeg odeljenja dete transportovano do IMD Bgd zbog epi napada

-Iz ambulante Novi Grad do interniste pacijent transportovan zbog bola u

grudima i poremećaja srčanog ritma

-Iz Kačareva do interniste, pacijent transportovan zbog hipoglikemijske kome

-Iz ambulante Novi grad do pulmologa, pacijent transportovan zbog astmatičnog

napada

-Sa UC-nerohirurgija do OB Pvo,pacijent vraćen nakon urađene dodatne

dijagnostike I pregleda

Intervencija na javnom mestu je bilo 3.

-U prodavnici Amigo u M. Gorkog pala jedna osoba, nakon zbrinjavanja

transportovana do hirurga zbog povrede glave

-U Tehničkoj školi pozlilo učenici nakon pregleda prevežena do dečijeg odeljenja

zbog psihičkih problema

-U ribolovačkom udruženju na Tamišu pozlilo jednoj osobi, nakon pregleda zbog

povišenog pritiska i lošeg opšteg stanja prevežena do interniste

Saobraćajnih udesa nije bilo.

