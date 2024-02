PČELAR FERDI VEZLAGIĆ Kako do jačih društava uz manje muke

Profesionalni proizvođač meda Ferdi Velagić iz Tuzle (Bosna i Hercegovina), koji je gostovao u Pančevu, u

dvočasovnoj edukaciji kolegama i pčelarima iz udruženja iz Dolova, Omoljice, Starčeva i Vršca istakao je da je pčelar pedeset godina, i to kao predstavnik treće generacije koja se bavi ovim poslom u njegovoj porodici.

– Matice u našem pčelinjaku dodajemo u avgustu, to jest na kraju paše, a razlog je da se ne bi trošile za narednu sezonu, već tako odmah dobiju sve na gotovo. Moram reći da matice menjamo svake godine, jer samo jaka društva mogu ostvariti maksimalan prinos. Što se tiče hemijskih sredstava, pokušali smo da ih u potpunosti izbacimo pre dve godine iz upotrebe i da pčelarimo na biološkoj bazi, ali rezultati nam nisu išli naruku. Naime, gubici na pčelinjacima su znali da idu i do 95 odsto, pa tako sav trud pada u vodu. Ni imunitet pčele nije više isti kao nekada, pre trideset godina, i samim tim ona ne može da se izbori s nedaćama, pre svega izazvanim uticajem klime i parazitom varoa – navodi on.

Ovaj proizvođač je zasnovao i registrovao svoj uzgojno-selekcioni centar, u okviru kojeg najviše pažnje posvećuje kvalitetu i usavršavanju tehnike sa što manje fizičkog napora.

– Celokupnu tehniku pčelarenja gledam da prilagodim svojim uslovima. Uobičavam da kažem da pravim gigantska društva uz što manje rada. Trenutno se, pored dobijanja matica, bavim i proizvodnjom matične mleči. Kako bi se došlo do što više tog vrednog pčelinjeg produkta, potrebno je napraviti dobru selekciju društava da bi kvalitet bio na vrhunskom nivou. Ipak, mali broj pčelara se upušta u proizvodnju matične mleči, možda i zato što se o njoj još uvek malo zna, govori i piše – kaže Velagić.

Ovo predavanje priredilo je Društvo pčelara – podružnica Pančevo.

(Pančevac)

