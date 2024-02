PANTRANSPORT: Izmena na linijama 6 i 7 zbog radova u Ulici Dušana Petrovića Šaneta! OVO je nova trasa

Pantransport obaveštava javnost da će vozila od srede, 21. februara, na linijama 6 Centar – Strelište – RNP i 7 Jabuka – Strelište – RNP saobraćati izmenjenom trasom kroz naselje Strelište, usled izvođenja druge faze infrastrukturnih radova u ulici Dušana Petrovića Šaneta.

Vozila iz smera centra grada kretaće se redovnom trasom do ulice Veljka Vlahovića iz koje će skretati levo u Cvijićevu ulicu, zatim desno u Stevana Sremca, pa kroz ulicu Joakima Vujića do ulice 7. jula, odakle će saobraćati redovnom trasom do krajnjeg stajališta na RNP. Ista trasa predviđena je i u suprotnom smeru.

Usled ovih promena van primene ostaju stajališta u ulici Dušana Petrovića Šaneta za oba smera, kao i u ulici Radivoja Koraća, takođe za oba smera. I dalje ostaju van primene stajališta kod OŠ „Mika Antić“ u ulici Veljka Vlahovića u oba smera, umesto kojih će se uvesti dva privremena stajališta: za smer iz centra grada prema Vojlovici i RNP uvodi privremeno stajalište u ulici Cvijićevoj prekoputa kućnog broja 11, dok se za smer ka centru grada uvodi privremeno stajalište neposredno u zoni raskrsnice Cvijićeve sa Veljka Vlahovića.

Javnost će bagovremeno biti obaveštena kada će nastupiti povratak na redovnu trasu ili ukoliko bude bilo novih izmena.

(Pančevac)

PANTRANSPORT PANČEVO: Izmene na linijama 6 i 7 zbog radova u Ulici Dušana Petrovića Šaneta