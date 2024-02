HITNA POMOĆ PANČEVO: Jednog sugrađanina ujeo pas u BIG-u, drugi povredio glavu usled pada kod izbegličkog centra

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo, ambulantnih pregleda je bilo 56, od čega osmoro dece.

Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije,a deca zbog povišene temperature i prehlade.

Kućnih poseta je bilo 13, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata u gradu je bilo 12, van grada 16, a u pratnji lekara 4.

-Iz ambulante Novi Svet do interniste, pacijent transportovan zbog poremećaja

srčanog ritma

-Iz ambulante Dolovo do interniste, pacijent transportovan zbog pogoršanja

osnovne bolesti gušenja

-Iz prijemne ambulante OB Pvo do IKVB-Dedinje pacijent transportovan zbog

disekcije abdominalne aorte

-Otpust sa IKVB Dedinje do OB Pvo, pacijent vraćen nakon urađene dijagnostike i

intervencije

Intervencija na javnom mestu je bilo 3.

-U BIG-u, iza DIS-a, jednu osobu je ujeo pas, dat savet

-Kod izbegličkog centra jedna osoba je pala, nakon pregleda prevezena do

hirurga zbog povrede glave

Saobraćajnih udesa nije bilo.

(Pančevac)