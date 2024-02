KARATE KID JANA SA 200 MEDALJA Devojčica iz Kragujevca srpsko je čudo u teškoj borilačkoj veštini

Kragujevac – Jana Pavlović iz sela Gornje Jarušice kod Kragujevca, za šest godina takmičenja pet puta se popela na svetski tron, pet puta na evropski i osam puta na balkanski presto i to sa zlatom u rukama. Za njene podvige čuo je ceo svet, a ona i dalje neumorno trenira. Medjutim ovo je tek početak jedne blistave i neverovatne karijere.

– Treninzi su jako iscrpni, ali me treneri motivišu da nastavim i da ne odustanem. Zavolela sam karate, jer mi se svidelo kako oni rade te tehnike u ovoj veštini i to me je privuklo. Iako idem u školu, uspevam da izdržim ovaj tempo i ne želim da odustanem – kazala je Jana za agenciju RINA.

RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA

Ona iako mlada, sa ponosom nosi crni pojas oko struka osvojen sa sedam godina, a iz svoje osnovne škole gde pohadja treći razred donosi isključivo petice.

– Do sada sam osvojila jedanaest pehara i preko 240 medalja u raznim takmičenjima. Prvu i najdražu zlatnu medalju sam osvojila u Kruševcu gde je ujedno bilo i moje prvo takmičenje, takodje draga mi je i medalja sa Svetskog prvenstva u Makedoniji, kaže mala šampionka.

Međutim, za hrabru Janu sada predstoji jedan veliki izazov, a to je Svetsko prvenstvo u Japanu, za šta se ova mlada Kragujevčanka uveliko sprema.

– Iza nje je veliko odricanje, oprobala se u raznim sportovima, ali je karate njena ljubav na prvi pogled i tu je dala najbolje rezultate. Ono što je najzanimljivije je što niko nije hteo da je primi pre šest godine na upis u karate, smatrajući da tek sa šest godina mogu da razumeju pravila, KK Kragujevac je prepoznao njene kvalitete i upisao je sa četiri ipo godine, što se kasnije pokazalo kao ispravno – pričaju Janini roditelji.

A klub koji je ovu šampionku oberučke prihvatio je Karate Klub Kragujevac, koji je do sada iznedrio mnoge takmičare koji su postali ozboljni borci na svetskom nivou.

– Klub postoji od 1995. godine, gde je prošlo bezbroj učenika i polaznika. Za svo ovo vreme klub nastoji da svo stečeno znanje usmeri na na mladež, da ih usmerimo na sport i da se ta deca razvijaju u pravom smeru. Sport je jedini način života koji mladi bi trebalo da praktikuju, naročito karate jer je to veština koja vas sprema za život – ističu Janini treneri Pavelina i Dušan.

(Pančevac/RINA)

DECA SU NAM ZLATNA Prvak Luka Pavlica osvojio zlato u karateu

PANČEVCI NIŽU MEDALJE Karatisti Mladosti uspešni u Beogradu i Novom Bečeju