VIŠI SUD PO DRUGI PUT Miroslav Ilić i Devin su otac i sin

Mirjana Antonović već godinama se sudi sa pevačem Miroslavom Ilićem oko očinstva nad njenim sinom Devinom kog pevač nije hteo da prizna. Ona se sada oglasila i otkrila da je Viši sud u Beogradu, po drugi put, odlučio u korist nje i njenog naslednika te istakla da prema odluci suda Miroslav Ilić i Devin su otac i sin.

Miroslav Ilić i Devin su otac i sin, saopštila je Mirjana Antonović

– Dobro jutro dragi prijatelji! Da vas na brzinu obavestim da je Viši sud u Beogradu, po drugi put, odlučio u NAŠU korist. Miroslav je u medijama izjavio da ne razume kako sud može da dođe do odluke da je on Devinov otac bez njegove saglasnosti da priloži DNK. Kad čovek koristi i krije se iza zastarelog zakona i odbija da prinese svoj DNK, sud mora da odluči na bazi svedoka, slika, i mnogobrojnih drugih dokaza.

– Posle svega je ipak Viši sud, po drugi put, zaključio da su Devin i Miroslav otac i sin. Nećete verovati!!! Miroslav je ponovo predao žalbu na Apelacioni sud. Nadamo se da ce njegovi na Apelacionom sudu ipak biti pravedni i konačno staviti pečat na Miroslavljeve prazne manipulacije – napisala je u objavi na Fejsbuku Mirjana.

Mirjana i njen sin ne žive u Srbiji ali su u istu mnogo puta dolazili kako bi se pojavili na sudu i končano rešili situacija koja traje više od 15 godina.

Devin i njegova majka žive u Americi, a on je pe nekoliko meseci postao i otac.

Jendom prilikom je i sam pričao o razgovoru sa Ilićem, ali da je ubrzo sve prekinuto i da Miroslav nije želeo da ga vidi.

– Pozvao sam ga ubrzo pošto sam saznao da mi je biološki otac i rekao mu: „Je l’ to Miroslav Ilić? Ovde Devin, tvoj izgubljeni sin iz Amerike.“ Nastala je pauza posle koje je on odgovorio: „Drago mi je da si živ i da si dobro“. Pričali smo o raznim stvarima, čak i o fudbalu. Kasnije smo se još nekoliko puta čuli, čak smo se dogovorili da se nađemo u Beogradu. Kupio sam kartu, ali me je, nažalost, nedelju dana pred put pozvao i otkazao viđanje – ispričao je ranije Devin.

