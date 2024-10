OVO MALO KO ZNA Jelena Đoković je starija od Novaka, a evo kolika je razilka između njih

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i njegova supruga Jelena u julu ove godine proslavili su 10 godina braka. Malo ko zna da je Jelena starija od Novaka. Ona je rođena 1986. godine, a on 1987. godine, pa je razlika između njih dvoje samo jedna godina.

Podsetimo, teniser ju je prvi put predstavio javnosti na turniru u Amersfortu u julu 2006. godine. Često je obilazila Monte Karlo, u kojem danas porodica Đoković živi.

– Mi smo baš bili klinci kada smo se prvi put sreli. Bili smo na teniskom turniru u jednom klubu na Banovom brdu. Dugo sam trenirala tenis, do svoje 15. godine, pa smo imali zajedničko društvo. On je rešavao neke ukrštene reči, a ja sam bila pored njega, pa me je pitao da mu pomognem i tako smo zajedno počeli da rešavamo, ali posle toga smo se sretali povremeno i uvek lepo družili, ali bez ikakvih naznaka da ćemo se ikada zabavljati. Počeli smo da se zabavljamo tek posle tri godine – rekla je Jelena svojevremeno, a Novak je otkrio da je bio zaljubljen do ušiju u nju tokom srednjoškolskih dana.

(Pančevac/Novosti)

