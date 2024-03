NA JUGU BANATA UDARI KOŠAVE OLUJNE JAČINE

U Srbiji će jutro biti pretežno vedro, tokom dana se očekuje umereno naoblačenje a kiša kasno posle podne i uveče na jugozapadu i jugu, a tokom noći i u većini krajeva južnije od Save i Dunava, dok se sneg najavljuje na visokim planinama.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura iznosiće od 2 do 9, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni.

Prognozirano je tokom dana pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, naročito na planinama i u košavskom području, a na jugu Banata očekuju se i udari košave olujne jačine.

Biometeorološka situacija može nepovolјno uticati na astmatičare, kao i na osobe sa psihičkim tegobama. Od meteoropatskih reakcija očekuju se reumatski bolovi i neraspoloženje. Učesnicima u saobraćaju savetuje se povećan oprez

I u Beogradu će jutro da bude pretežno vedro. Tokom dana umereno naoblačenje sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom. Najniža temperatura od 7 do 9, a najviša dnevna oko 18 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do ponedeljka, 11. marta, u utorak umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom, a obilnije padavine se očekuju na području Kosova i Metohije i na jugoistoku Srbije (u Jablaničkom, Pčinjskom i Pirotskom okrugu) – od 20 do 40 mm za 24 sata.

(Pančevac)

NOVO SELO U susret Danu žena kroz prohujala vremena

LEKAR PALESTINAC RADI U JABUCI I SVI GA VOLE

EPS: Za sada nema DALJINSKOG očitavanja brojila, pa to nije razlog uvećanih računa za STRUJU