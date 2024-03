BILO JE NAGLO I JAKO! Zemljotres ponovo pogodio Zagreb: Prvo je bio manji udarac, a nakon toga jaki

Hrvatska seizmološka služba objavila je detalje potresa koji je tokom noći sa uzdrmao Zagreb i okolinu.

– Prvi se dogodio u 1 sat i 55 minuta magnitude 1.9 i drugi tri minuta kasnije, u 1 sat i 58 minuta, magnitude 2.8 prema Rihteru, a procenjeni intenzitet u epicentru II-III stepena EMS, odnosno III-IV stepena EMS – naveli su.

Mnogi građani osetili su dva podrhtavanja, a svedočanstva su podelili na stranici EMSC-a.

– Jako se treslo, grom pa glasno tresenje uz postupno smanjivanje – napisao je jedan od svedoka.

– Dva puta u razmaku od par minuta. Opet područje Čučerja. Prvo je bio manji udarac, a nakon toga jaki. Zatreslo je celu kuću – dodao je drugi.

