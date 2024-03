DANAS DODELA BESPLATNIH AUTO-SEDIŠTA RODITELJIMA

Grad Pančevo i Komitet za bezbednost u saobraćaju Grada Pančeva i ove godine će dodeliti besplatna auto-sedišta za najmlađe sugrađane.

– Ove godine Komitet za bezbednost u saobraćaju Grada Pančeva u saradnji sa Gradom Pančevom izdvojio je 4.700.000 dinara i obezbedio 400 sedišta za decu rođenu 2022. godine i prve polovine 2023. godine. Ukpno se prijavilo 334 roditelja za sedišta i ona će danas biti dodeljena. To su sedišta za decu težine od 8 do 36 kilograma. Glavni cilj je pre svega da podignmo bezbednost dece na najviši nivo, ali i ne samo to, već i da edukujemo mlade roditelje važnosti poštovanja saobraćajnih propisa, kako zbog svoje dece i njih samih, tako i zbog drugih učesnika u saobraćaju, kaže Tatjana Božić, članica gradskog veća za obrazovanje i član komiteta za bezbednost saobraćaja Grada Pančeva.

Komitet za bezbednost saobraćaja Grada Pančeva već tradicionalno dodeljuje besplatna autosedišta za decu, što će nastaviti da čini i ubuduće.

– To je akcija koju Komitet za bezbednost u saobraćaju godinama neguje, takođe sprovodi i druge akcije kada je bezbednost dece u pitanju, kao što je podela svetala za bicikliste i razne edukacije po školama u saradnji sa Republičkom agencijom za bezbednost u saobraćaja, naglašava Božić.

Dodela besplatnih auto-sedišta roditeljima biće upriličena danas u u Velikoj sali Gradske uprave od 16.30 sati.

(Pančevac)

