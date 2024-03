DA LI BI GA NEKO UDOMIO? Crnom preminula vlasnica, pa završio na ulici! Maltretirali ga i pretili otrovom, a sada je zatvoren u šinteraju!

Pas Crni izgubio je vlasnicu kada je preminula i od tada nema mira. Bezbrižni život zamenio je konstantnim napadima i preživljavanjem. Sada je zatvoren u šinteraju i traži dobre ljude koji bi ga udomili.

– Crnom je preminula vlasnica, a onda su ga naslednici šutnuli na ulicu. Boravio je jedno vreme na Sodari u Pančevu gde su ga neki voleli, a drugi, koji u Savskoj ulici tog naselja retko vole životinje, maltretirali, gađali i iživljavali se, pretili otrovom.

Danas ga je zbog „napada“ odveo šinteraj. Kažu zaleteo se, nije bilo ujeda, srećom, a kažu da se nikada ranije nije zaletao ni na koga, stoji u instagram objavi profila

animal_rescue_vera_pedja.

Crni nije čipovan, nije kastriran. Star je oko 3 godine, nema više.

Dobar je kao lebac i znamo da neće videti svetlost dana ako se ne izvuče. Ja cu ujutru svakako zvati ili otići do Higijene da vidim šta se dešava. Žao mi ga je užasno. Prvo je ostao bez vlasnice, onda završio na ulici i na kraju u šinteraju..a svi znamo da se stari upravnik vratio na radno mesto i sama pomisao mi je jeziva, a pozvan je direktno on da dođe po psa i niko ne želi da se ponavlja i dešava psima ono do 2011. što se dešavalo. Ujeda nema, a da li ima naloga vet inspekcije za hvatanje ovog psa i odvođenja u šinteraj koji je pod suspenzijom??❗❗❗❗

Da li bi ga neko udomio???

Zoo higijena Pančevo

013/352-148

Ko želi da pozove!!!