ŽENE U SELIMA PRAZNUJU VEĆ NEKOLIKO DANA

Žiteljke naseljenih mesta su, pre svega kroz aktivnosti tamošnjih udruženja žena, počele da obeležavaju svoj praznik – Osmi mart.

Sva je prilika da će one i ove godine, kao i dosad, akcenat staviti na svoje aktivnosti, pre svega na očuvanje i negovanje tradicije, kroz izradu rukotvorina i izlaganje zaostavštine iz prošlosti.

Čuvanje starina od zaborava

Među organizacijama koje su prve to uradile bile su „Novoseljanke/Boboacele”, koje su u subotu, 2. marta, deseti put priredile tradicionalnu izložbu pod nazivom „U susret Osmom martu” u svojim prostorijama u zgradi Mesne zajednice.

Taj objekat, kao najstariji u tom selu, bio je i pravo mesto za pokazivanje starih rukotvorina iz privatnih arhiva pojedinih sugrađanki, koje su ostale kao zaostavština od predaka. Ovo je ujedno bio još jedan dobar primer harmoničnog suživota koji tamo godinama neguju pripadnici razlitih nacionalnih zajednica, prevashodno Srbi i Rumuni.

Jubilarnu desetu osmomartovsku izložbu je najavila predsednica udruženja Snežana Baba, rekavši da je ovaj događaj posvećen ženskom stvaralaštvu i produbljavanju zajedništva žitelja Novog Sela, a pritom je i zahvalila na saradnji Gradu Pančevu i Mesnoj zajednici, čiji je predsednik Nedeljko Topić takođe pozdravio prisutne.

– Sve ono čime se bavimo je u duhu očuvanja naše tradicije i kulture. Na tome smo se bazirali i ove godine, kao i prošle, kada nam je poklonjen deo veoma bogatog kulturnog nasleđa. Sada su nam dve sugrađanke darovale deo zaostavštine svoje bake, odnosno prave modne kolekcije iz nekih davnijih vremena. To je bogato nasleđe i stvarno ga treba pokazati – navela je predsednica.

Sećanje na bake

Sanela Marić je predstavila ručne radove svoje bake, što je jedan primer zajedničke tradicije i Srba i Rumuna, koji ovde godinama složno žive.

– Moja sestra Stela i ja smo bile u nedoumici šta s tim da radimo jer, da je ostalo kod kuće, to bi lagano propadalo i niko ne bi ni video. Ovako svako može da pogleda i obrati pažnju na te modele ili na to kakve su mustre korišćene, a možda će nekome to poslužiti i kao inspiracija za spoj starog i novog. Mene lično ti ručni radovi podsećaju na baku i oni su na neki način bili put njene emancipacije. Pošto je ona tkala, šila i vezla, naročito te tradicionalne rumunske košulje, i prodavala ih Narodnom pozorištu, stekla je dovoljno finansijske samostalnosti da može da putuje, pa je stigla čak do Italije. Ona nas je u neku ruku naučila da cenimo nešto što je originalno, što se stvara i po više dana, pa i nedelja. To je možda bila neka vrsta mini-revolucije na ličnom planu – navela je Sanela Marić.

Članica udruženja Jasmina Čigoja kaže da je za nju sam 8. mart dan kao i svaki drugi, ali je ovakva izložba jedan lep način da se to obeleži.

– Moj doprinos ovoj izložbi je peškir s rajskim pticama sa zlatovezom i običnim koncem, a to je ujedno i primer nečega što je spoj starinskog i novog. To sam radila na radionicama u okviru udruženja, gde radimo, učimo i predstavljamo naše selo i obe kulture, ali se i lepo družimo. Mislim da se nakon deset godina rezultati tog rada i te kako vide – istakla je Jasmina Čigoja.

I prostorije starčevačkog „Neolita” su otvorene svakog dana do 8. marta, između 11 i 18 sati, a pripremljeno je, kako članice kažu, za svakog po nešto.

„Glogonjke” organizuju od 6. do 8. marta sada već tradicionalan „Osmomartovski bazar”, gde meštanima nude sve predmete koje izrađuju na svojim radionicama, a na sam Dan žena u večernjim časovima prirediće druženje uz muziku i prigodnu večeru. Članice udruženja u nedelju, 10 marta, idu u obilazak fruškogorskih manastira.

Predsednica Udruženja žena „Dolovke” Katica Smiljković navodi da za nju i ostale članice 8. mart znači opuštanje i druženje.

– Taj dan posvećujemo samo nama, kada najpre učestvujemo na „Osmomartovskom bazaru” u gradu, a u večernjim časovima biće druženje u našim prostorijama. Za tu priliku sam za sve članice pripremila malo iznenađenje. To je jedan mali znak pažnje, jer one zaslužuju to i mnogo više – navodi Katica.

Sva udruženja žena sa sela planiraju da učestvuju i na „Osmomartovskom bazaru” 7. i 8. marta u Pančevu.

