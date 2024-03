ČAK 15 ZEMLJOTRESA ZABELEŽENO NA PODRUČJU BIH I CRNE GORE Najjači zemljotres pogodio Nikšić!

Od 4.06 časova jutros do 6 sati čak 15 zemljotresa zabeleženo je na području Crne Gore i BiH.

Prvi i najjači potres, jačine 5,7 stepeni po Rihteru registrovan je oko 4 sata na području Nikšića, a od tada tlo ne prestaje da drhti.

Za manje od dva sata, više od deset potresa registrovano je na području Crne Gore, a dva zemljotresa pogodila su BiH.

U 5.38 u BiH je zabeležen potres jačine 2,8 stepeni po Rihteru.

U ovom trenutku se prikupljaju informacije sa terena i u za sada nema informacija o materijalnoj šteti od najjačeg potresa.

#Earthquake (#zemljotres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.1 || 28 km NW of #Bileća (Bosnia & Herzegovina) || 8 min ago (local time 04:14:43). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/qbn63ib5FL

— EMSC (@LastQuake) March 14, 2024