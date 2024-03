SRBIJA SA AMERIMA NA OI U FRANCUSKOJ, A evo kako su PROŠLE košarkašice

Sama ceremonija je održana u sedištu FIBA-e u Miesu u Švajcarskoj, a njemu su prisustvovali i selektor Srbije Svetislav Pešić kao predstavnik Košarkaškog saveza Srbije.

Timovi su bili podeljeni u tri grupe od po četiri tima, a na žrebu se vodilo računa da u grupi ne smeju da imaju više od dva tima iz Evrope, kao i više od jednog sa ostalih kontinenata.

GRUPE ZA KOŠARKAŠE!

Grupa A: Australija, (Pobednik kval. turnira u Španiji)

Grupa B: Nemačka, pobednik kval turnira u Letoniji

Grupa C: Amerika, Srbija, Južni Sudan, pobednik kval. turnira u Portoriku (Italija, Litvanija, Meksiko ili Portoriko)

