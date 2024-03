PANČEVAC NA SAJMU AUTOMOBILA 2024 Kapije za posetioce otvorene od danas

Salon automobila „DDOR BG Car Show 08“ i 16. Međunarodni sajam motocikala, kvadova, skutera i opreme „Motopašion“ otvoreni su u Hali 1 Beogradskog sajma.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić otvorio je ovogodišnje izdanje sajma i naveo da je ovo 86. godina kako se organizuje izložba vozila u Beogradu, ističući kako je to tradicija kakvih nema puno u Srbiji.

Naveo je da je ovo najvažniji sajam automobilske i moto industrije u ovom delu Evrope.

– Veliki broj renomiranih izlagača, najnoviji modeli, inovativna tehnička i tehnološka rešenja i ogroman broj posetilaca samo potvrđuje da je Srbija lider u oblasti saobraćaja u ovom delu Evrope – istakao je Vesić.

Poručio je da se Srbija u narednom periodu mora prilagoditi promenama u automobilskoj industriji, naveo da Srbija trenutno zaostaje za Evropom u broju električnih vozila, ali je podsetio i da će zato u Srbiji početi proizvodnja električnih automobila.

Otvaranju sajma su prisustvovali i ministar privrede Slobodan Cvetković i direktorka beogradskog sajma Danka Selić.

Kapije sajma će za posetioce biti otvorene od četvrtka, 21. marta, pa sve do srede 27. marta.

Sajam se održava osmi put u ovom formatu i okupiće oko 280 izlagača sa više od 60 automobilskih i moto brendova i 98 premijera.

Ove godine biće organizovan pod sloganom „Šampion koji traje“ i okupiti oko 230 izlagača, koji će predstaviti više od 30 automobilskih brendova sa 38 premijera.

Na „Motopašionu“, pod sloganom „Strast koja te pokreće“, prisustvo je najavilo oko 50 izlagača, sa više od 30 brendova i 60 premijera.

U hali 1 će svoja vozila predstaviti Mazda, Nisan, MG, Škoda, Subaru, Isuzu, Toyota, Honda, Opel, Peugeot, Suzuki, Fiat, Abarth, Jeep, Alfa Romeo, Citroen, Chery, Ford, Hyundai, Dacia, Renault, Kia, Volvo, Geely, Lynk&Co.

Mercedes, Majbah, BMW i Mini svoju ponudu predstaviće u hali 3.

Prateća automobilska oprema izložena je u halama 2 i 1A.

Sajam automobila i motocikala održava se u halama 1, 1A, 2, 3, 3A i 4.

Radno vreme sajma od 21. do 26. marta biće od 10 do 20 časova, a 27. marta od 10 do 19 časova.

(Pančevac/Blic)

SAJAM TURIZMA Bogata turistička ponuda Vršca

BEOGRAD Sajam automobila i Sajam motocikala od 21. do 27. marta