35 GODINA USPEŠNE KARIJERE U SAD Pančevac Miodrag Simić Majk vodi uspešan biznis u Ohaju, a sada želi da se vrati u Srbiju

Miodrag Simić Majk rođen je u Pančevu, odrastao je u Banatskom Novom Selu, a već 38 godina živi u državi Ohajo, u gradu Klivlend, gde se bavi pitanjem rešavanja poreza. Jedan je od primera gde su naši ljudi ostavrili veliki uspeh u inostranstvu, ali i da je ljubav prema domovini zauvek prisutna.

– U SAD sam došao 1986. godine, a u to vreme je u našoj bivšoj Jugoslaviji, kako volim da kažem, teklo med i mleko po ulicama. Mi smo sve imali, ali ja sam se oženio i došao ovde. Morao sam ispočetka da počnem, krenuo sam da radim sa familijom kao zidar, a u školu sam išao uveče. Moja struka je matematika, a završio sam Višu pedagošku školu u Beogradu. Nisam mogao da zamislim da će neko da radi moje poreske formulare, tako da sam probao sam da uradim prve godine, ali moj tast je rekao da odemo kod profesionalca, pa da sledeće godine probam ja. U međuvremenu sam našao nacionalnu kompaniju koja priprema formulare i ima školu u koju sam pošao. Posle su me zaposleli i video sam da to meni odgovara. Nakon toga sam otvorio moju prvu kancelariju i sada, posle 35 godina, imam 10 ljudi koji rade za mene. U američkom poreskom zakonu sam i imam nekoliko stotina biznisa i nekoliko hiljada individualnih poreskih formulara koje pripremamo. Radimo mnogo, zauzeti smo, a i supruga mi pomaže.

Miodrag Simić ističe da se Amerika mnogo promenila za 35 godina, kao i da planira uskoro ponovo da dođe u Srbiju posle 11 godina.

(Pančevac)

PANČEVAC SA SRBIMA U OHAJU Naši sugrađani proslavili krsnu slavu po srpskim običajima! FOTO i VIDEO