ODRŽAN FORUM O REGINALNOM RAZVOJU VOJVODINE: Zelena agenda je još u povoju

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu učestvovao je u Vrdniku na drugom Forumu o regionalnom razvoju AP Vojvodine, na kojem se razgovaralo o novim mogućnostima i modelima održivog regionalnog razvoja, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Sekretar Sofić govorio je o ekonomskom razvoju na panelu posvećenom zelenoj agendi i tržištu radne snage i tom prilikom istakao da je prošle godine resorni sekretarijat raspisao dva konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku nove opreme, u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne ekonomske politike AP Vojvodine, sa ukupnim sredstvima u visini od 770 miliona dinara, stoji u sopštenju Pokrajinskog sekretarijata za reginalni razvoj.

– Na ova dva konkursa je pristiglo 198 prijava, a ukupni zahtevi privrede iznosili su blizu 1,4 milijarde dinara. Raspoloživa sredstva od 770 miliona dodeljena su za 98 kompanija iz Vojvodine koje će za nabavku opreme uložiti gotovo dve milijarde dinara – izjavio je sekretar Sofić.

Poseban značaj ima činjenica da je po prvi put za sprovođenje mera razvojne ekomonske politike Vojvodine otvorena i komponenta u okviru Programa razvoja lanaca dobavljača multinacionalnih kompanija, koja je namenjena domaćim firmama za stvaranje i poboljšanje uslova poslovanja. Cilj je da one na taj način postanu kvalifikovani dobavljači multinacionalnih kompanija koje posluju u celoj Evropi. Sredstva u iznosu od 244 miliona dinara po ovom osnovu odobrena su za 25 domaćih kompanija.

Kako stoji u sopštenju, na forumu je rečeno da je zelena tranzicija je širok pojam i da je naša zemlja na samom početku u toj oblasti, a sredstva koja su namenjena za to su nedovoljna da bismo mogli da pariramo razvijenijim državama. Naglašeno je, takođe, da se stanje u ovoj oblasti može poboljšati kroz javno-privatna partnerstva, uz motivisanje lokalnih samouprava da učestvuju u njima.

– Mi smo usvojili zakonsku regulativu i doneli planska dokumenta, a među njima je Plan razvoja Vojvodine do 2030. godine. Preostaje nam da ga primenimo u svim sferama i svim lokalnim samoupravama – naglasio je sekretar Sofić. On je kazao da se u Vojvodini sprovodi energetska sanacija 60 objekata javne namene ─ škola, bolnica i domova zdravlja, kao i projekti za ozelenjavanje lokalnih samouprava, a sve veća sredstva ulažu se u zelenu agendu, stoji u saopštenju njegovog kabineta.

Sofić je podsetio i na to da se u Srbiji sprovodi program „Za čistiju Srbiju“ i da bi sredstva trebalo usmeriti i na prečistače otpadnih voda, jer je Novi Sad jedan od gradova koji nemaju prečistač. On je izrazio očekivanje da će u narednim godinama sredstva biti opredeljena i za tu namenu.

Na Forumu u okviru panela o ekonomskom razvoju govorili su i Željko Petrović, vođa Tima za vitalni razvoj Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, Vladimir Lalošević, predsednik Unije poslodavaca Vojvodine, Irena Đorđević, šefica Jedinice za digitalizaciju, inovacije i preduzetništvo Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i Darko Bulješević, direktor Razvojne agencije Vojvodine.

Forum je okupio predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora, a razgovaralo se o institucionalnoj i finansijskoj podršci regionalnom i ekonomskom razvoju i zaštiti životne sredine. Organizator je konzorcijum pet regionalnih razvojnih agencija Vojvodine – Banat, Bačka, Srem, Panonreg i Južni Banat, uz podršku Pokrajinske vlade.