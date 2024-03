OVOJ GRUPI GRAĐANA USKORO LEŽU PARE NA RAČUNE Država daje subvencije, usvojeno 614 zahteva!

Više od 300 zahteva za subvencionisanje kupovine prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, trenutno je u fazi obrade, dopune ili predbeležbe u Republičkom geodetskom zavodu, a priliv svakodnevno raste.

Dosad je, zaključno sa 8. martom, prihvaćeno ukupno 614 zahteva, a od toga u 2023. godini je usvojeno 448.

Ovo su podaci kojima raspolaže Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

– Najviše zahteva podneto je u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Kragujevcu, dok je primetno manji broj iz Valjeva, Subotice, Pančeva, Čačka, Leskovca, Rume, Šapca, Vranja, Pirota i Bujanovca – objašnjavaju u ovom resoru.

Budući da su se pojedine majke žalile da do stana ne mogu da dođu jer investitori neće da čekaju novac, pitali smo nadležne u Ministarstvu koliko je vremena potrebno da novac bude uplaćen.

– Od podnošenja zahteva lokalnoj samoupravi do donošenja odluke po zahtevu u proseku prođe do tri meseca. Kada se odobri subvencija i nakon što podnosilac zahteva dostavi potrebne dokaze za isplatu, u proseku za oko dve nedelje se isplaćuje novac. Što se tiče pitanja u vezi sa investitorima, nemamo o tome nikakva saznanja – kažu u Ministarstvu.

Zdravstveni radnik iz Novog Sada, porodilja Bojana Petrović, požalila se medijima da investitor od koga je želela da kupi stan u izgradnji, u ovom gradu, ne želi da sarađuje sa njom jer novac koji joj država daje, a njemu prebacuje direktno na račun, navodno kasni i po godinu dana. Zbog papira od investitora (predbeležba), koji joj fali za kompletnu dokumentaciju pri apliciranju za subvenciju, Bojana nije ni podnela zahtev.

Međutim, bilo je i dijametralno suprotnih iskustava. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković posetio je početkom godine porodicu Svetlane i Miroslava Milojevića, roditelja Luke i Ane, koji su kupili prvu nekretninu uz državnu subvenciju u beogradskoj opštini Palilula. Oni su dobili pomoć od 18.000 evra u dinarskoj protivvrednosti za kupovinu kuće, koju renoviraju. Subvencijom su pokrili petinu troškova.

Majke koje su dobile subvenciju od države za kupovinu prvog stana, imaju pravo i na povrat PDV, zvanično je Mišljenje Ministarstva finansija, objavljeno prošle nedelje. Zahtev za povrat, međutim, mogu da podnesu samo one mame koje su kupile stan u novogradnji od investitora-preduzeća, dakle onaj koji do tada nije bio u prometu. PDV na stan iznosi 10 odsto na vrednost nekretnine i plaća ga kupac u okviru kupoprodajne cene. Ako je prodavac stana u novogradnji fizičko lice, on nije obveznik poreza na dodatu vrednost, pa kupac nema pravo na refundaciju.

Pravo na državnu finansijsku podršku majkama za kupovinu ili izgradnju prvog stana ili kuće imaju oni čija su deca rođena posle 1. januara 2022. godine. Novčana pomoć može da iznosi do 20 odsto vrednosti nekretnine, ali je ograničena na maksimamalnih 20.000 evra. Subvencija se odnosi ne samo na kupovinu već izgrađenih objekata, nego i na izgradnju nove kuće.

Zakon propisuje i da majka mora da ima prebivalište na teritoriji Srbije, da je naš državljanin i da do tada nije imala u svojini ni stan, ni kuću. Jedan od uslova jeste i da mesečni prihodi majke i partnera ne prelaze dve prosečne plate, što je regulisano posebnom uredbom.

(Pančevac/Alo)

Zasedao Parlament privrednika RPK Južnobanatskog upravnog okruga