OGLASIO SE SNAJDER: Evo šta je trener Atlante rekao o sukobu s Bogdanovićem

Bogdan Bogdanović briljirao je u pobedi Atlante nad Čikagom sa 113:101 u NBA ligi, ali nije to obeležilo meč kada je on u pitanju.

Jeste kapiten Srbije pokazao izvanredno umeće, postigao je 20 poena, imao šest asistencija i četiri skoka, ali glavna tema nakon utakmice bila je njegov sukob sa trenerom Kvinom Snajderom.

Naime, tokom tajm-auta, Bogdanović je skočio sa klupe i verbalno napao trenera, što je izazvalo šok među prisutnima. Srećom, situacija nije eskalirala zahvaljujući brzoj reakciji saigrača, a trener je pružio ruku Bogdanoviću, pokazujući da je sve rešeno.

Nakon meča, novinare je zanimalo mišljenje Bogdana Bogdanovića o ovom incidentu. On je istakao da su „ratne sekire“ između njega i trenera Snajdera odmah zakopane, te da su povremene svađe u sportu sasvim normalna stvar:

„Kvin je moj čovek, sigurno. I gurao me je tokom cele godine. Imali smo sukobe i male svađe. Normalno je da se to dešava“, poručio je as Atlante.