MAJOR POLICIJE O SMRTI DALIBORA DRAGOJEVIĆA: Ostajemo bez ključnog svedoka, ali imamo dovoljno dokaza

Skoro dve nedelje prošle su otkako je nestala dvogodišnja Danka Ilić iz Bora, pet dana od kako smo dobili potvrdu da je ubijena. Bezazlena šetnja pretvorila se najpre u saobraćajnu nesreću, a potom i u teško ubistvo.

Dalibor Dragijević (40) iz Bora, osumnjičen da je nakon ubistva Danke Ilić pomogao rođenom bratu koji se sumnjiči za ubistvo, preminuo je juče u ranim jutarnjim satima u Policijskoj upravi u Boru, a kako su mediji javili uzrok smrti je bio infarkt.

Iznenadna smrt brata ubice devojčice, Dalibora Dragijevića, koji je priznao da je pomogao bratu Dejanu da se reši tela, mogla bi da utiče na istragu, pošto je bio jedna od tri ključne osobe koje mogu da pomognu u potrazi za telom Danke. Policija i danas nastavlja sa pretraživanjem svih lokacija gde bi moglo da bude telo ubijene devojčice.

– U tom telu se krije prava istina šta se tačno dogodilo. Iako su oni nakon saslušanja priznali i opisali način krivičnog dela koji su sproveli. Uhapšeni su brat i otac osumnjičenog D.D., brat je usled posledica srčanog udara preminuo i naložena je obdukcija – kaže Bojana Otović Pjanović.

„Ostajemo bez jednog ključnog svedoka“

Major policije ističe da nikada do sada nisu imali ovakav slučaj i da detalje izjave preminulog Dalibora Dragijevića ne može iznositi u javnost, jer je istraga i dalje u toku.

– Suština je, čim je dat nalog tužioca da se isti zadrži do 48 časova, on je u tom periodu imao srčani udar i preminuo, to je dovoljan osnov sumnje ili podozrenja da je učestvovao i pomagao u navedenom događaju. Oni su navodili lokacije gde može biti telo – rekla je majorka policije Pjanović Otović gostujući u emisiji „Jasno. Kao dan!“ na „Blic“ televiziji i dodala:

– Ostajemo bez jednog ključnog svedoka, ali imamo dovoljno materijalnih dokaza. Njegovu izjavu ne možemo uzimati sada, jer je preminuo. On ne može da potvrdi svoju izjavu pred tužiocem, ali Dejan Dragijević je detaljno opisao zločin i rekao ko mu je pomogao da sakrije telo i svakako će se uzeti u obzir izjava njegovog brata – kaže Pjanović Otović.

