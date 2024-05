BRAT POKUŠAO DA GA SPREČI, PA I NJEGA PRETUKAO Detalji svirepog ubistva u Alibunaru: Ženu zadavio golim rukama

Pre nekoliko dana, u periodu između 27. i 29. aprila, došlo je do jezivog ubistva u gradskom naselju Alibunar, meštani su još uvek u šoku da je njihov komšija D. B. (39) pod dejstvom alkohola zadavio golim rukama nevenčanu ženu D. S. (42), koja je, kako se nezvanično saznaje, bila u drugom stanju.

Naime, iz Višeg javnog tužilaštva u Pančevu stigla je vest o sprovođenju detaljne istrage ubistva u ovom mestu, jer, kako piše u saopštenju, ubistvo se dogodilo „neutvrđenog dana u periodu od 27.4.2024. do 29.4.2024. godine“. Međutim, komšije kažu da ni oni nisu sigurni kog datuma se sve izdešavalo, s obzirom na to da niko nije čuo ništa sve do juče.

– Kod njih svako veče gori svetlo u kući, pa ne znamo kad je tačno ubio mučenu ženu, ali čula sam da je njegov brat došao kod njega to veče kad je izbila svađa, bili su pod dejstvom alkohola i nasilnik je u jednom momentu počeo da bije ženu. Brat je pokušao da spreči, ali i njega je pretukao, pa nju jadnu zadavio golim rukama – kaže jedna komšinica koja živi nedaleko od kuće gde se desilo stravično ubistvo.

Kako se nezvanično saznaje, žena koja je ubijena na monstruozni način, bila je drugom stanju, a tek nedavno se doselila kod njega.

– Nisu bili venčani, živeli su u vanbračnoj zajednici, ali su nekako otuđeni, niko sa njima nije komunicirao, ali svakako nas je ova vest o ubistvu uznemirila, pogotovo što je žena koju je ubio bila trudna – kaže izvor.

Kako meštani tvrde, Alibunar je gradsko naselje, ali uglavnom se ljudi međusobno znaju i sa onima koje ne poznaju su uglavnom na „dobar dan“, međutim, ovoj porodici gde je došlo do ovakvog nasilja i na kraju ubistva, niko od meštana nije se obraćao, znajući da su problematični.

– Unakazio je ženu prvo od batina i onda je zadavio golim rukama, prosto da ne poveruješ da je neko u stanju da uradi tako nešto. Ovo naše mesto je bilo mirno sve dok se on nije doselio, večito je pravio probleme komšiluku, a zbog nasilja u porodici je i ranije bio u zatvoru, pa ga pustili i evo šta je napravio, ubio jadnu ženu – zaključila je komšinica.

Podsetimo, u kući u kojoj su živeli nevenčani supružnici u Alibunaru, u Ulici Save Munćana, D. B. je šakama stegao za vrat ženu nakon čega je ubrzo preminula. Prema saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, osumnjičenom se stavlja na teret da je izvršio krivično delo nasilje u porodici za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od pet do 15 godina.

Nakon saslušanja osumnjičenog u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, Viši sud u Pančevu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor protiv osumnjičenog u trajanju do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

