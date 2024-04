NUKLEARNA ENERGIJA U SRBIJI: Moguća saradnja sa Francuskom na polju nove tehnologije modularnih reaktora

Srbija želi sa Francuskom da uspostavi bližu saradnju u oblasti nuklearne energije, s obzirom na to da je ta zemlja vodeća kada je reč o atomskoj energetici u Evropi i svetu, jer 70 odsto struje dobija iz reaktora. Zahvaljujući tome, relativno bezbolno je prošla kroz energetsku krizu.

Francuska elektroprivredna kompanija EDF za proizvodnju, prenos i trgovinu strujom, jedna je od najvećih u svetu, i najveći je proizvođač obnovljive energije u Evropi. Ova kompanija je prošle godine imala dobit od 139,7 milijardi evra.

Svetski eksperti ističu da bez nuklearne energije nema budućnosti ni energetske sigurnosti, kao ni razvoja industrije. Ona je dobila ključni značaj na globalnom tržištu i postala je nezamenljiva u borbi protiv emisije štetnih gasova. Kako ističe stručanjak za energetiku Miloš Zdravković, nuklearna energija je jedna od najbezbednijih, najčistijih, najmanje opterećujućih po životnu sredinu i tokom životnog veka nuklearne elektrane, jedan od najjeftinijih dostupnih izvora energije.

Srbija u ovoj oblasti zaostaje, ali je spremna da to promeni i u tom smislu ima nekoliko mogućnosti. Jedna je suvlasništvo sa nuklearkom u Mađarskoj, druga je izgradnja tradicionalne atomske elektrane, ali to traje veoma dugo, deset do 15 godina. Osim toga investicije su velike i procenjeni troškovi se drastično povećavaju.

Treća opcija za Srbiju bili bi mali modularni reaktori, poznati i kao SMR. Za razliku od tradicionalnih velikih nuklearnih elektrana, SMR se sklapaju u fabrici, njegove dimenzije su manje, pa mogu da se transportuju do izabrane lokacije gde se onda montiraju. Mogu se postaviti na mestima koja nisu pogodna za veće nuklearke. Osim toga, niži su troškovi i kraće je vreme izgradnje, a mogu se postepeno dodavati u skladu sa rastućom potražnjom za energijom. Oni su maksimalne snage do 300 megavata električne energije, za razliku od velikih nuklarnih elektrana koje imaju snagu više od 1.000 megavata. Masovna proizvodnja i široko rasprostranjeno korišćenje SMR očekuje se oko 2040. godine, dok se za neke prototipne jedinice procenjuje da bi mogle da postanu operativne između 2030. i 2035. godine.

DUPLIRANJE PROIZVODNJE: Cilj je da se do 2050. u Evropi povećaju instalirani kapaciteti nuklearnih elektrana na 150 gigavata, što je povećanje od oko 50 odsto u odnosu na trenutno stanje. Sada u EU radi više od 150 reaktora. Kako prenose tamošnji mediji, ukupno 12 od 27 država članica EU poseduje aktivne nuklearne elektrane. Nove se grade u Slovačkoj i Francuskoj, koja ima čak 56 reaktora, a sada će uključuti još jedan. Pariz planira da u narednim godinama izgradi ukupno šest elektrana.

