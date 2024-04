RŠUM ODUŠEVIO PUNU SALU DECE U STARČEVU

Drugog dana šestih „Starčevački dani knjige“ glavna zvezda bio je čuveni pesnik Ljubivoje Ršumović On je danas održao „Školski čas o književnosti za decu i mlade“, pred krcatom salom Doma kulture u Starčevu.

Više od stotinu ljudi, pre svega, mališana, kao i njihovih roditelja okupili su se kako bi čuli njegove stihove, koje su obeležili detinjstva mnogih generacija. Svi oni netremice su upijali svaku reč ove žive legende i ponavljali za njim dok je recitovao.

Popularni Ršum ih je ponešto i posavetovao, pa im je tako pored ostalog istakao da niko ne sme da im oduzme pravo na igru. U prilog tome naveo je i primer velikog svetskog i srpskog naučnika Nikole Tesle koji je igrajući se kao veoma mali, dok je mazio mačku, otkrio elektricitet. Zapravo, pronalazač je to kasnije ustanovio, ali ga je to pucktenje mačje dlake, zaintrigiralo da dođe do otkrića.

Ršum je i nekim od mališana, koji su znali tačne odgovore na njegova zagonentna pitanja, poklonio svoje knjige poezije.

(Pančevac)

