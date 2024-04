Radno vreme Doma zdravlja Pančevo tokom praznika

Tokom prazničnih dana, od 1. do 6. maja, dežurne službe Doma zdravlja Pančevo će raditi po sledećem rasporedu:

Dežurna ambulanta u Pančevu je Zdravstvena ambulanta ,,Gornji grad“ od 07.00 do 19.00 sati. Služba za laboratorijsku dijagnostiku radi u vremenu od 07.00 do 19.00 sati (prijem do 18 časova). Seoske ambulante rade u vremenu od 07.00 do 12.00 časova.

Služba stomatološke zdravstvene zaštite dežura od 08.00 do 18.00 sati.

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece će raditi od 07.00 do 19.00 časova. Služba polivalentne patronaže dežura u vremenu od 07.00 do 12.00 sati, u nedelju 05.05. ne radi. Služba kućnog lečenja radi 07.00 do 12.00 sati.Služba hitne medicinske pomoći će raditi u uobičajenom radnom vremenu od 00 do 24 časa.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena neće raditi, kao ni Centar za prevenciju .