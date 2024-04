REKA LIM PONOVO ZASIJALA Udruženim snagama očistili ekološku bombu, smeće se više neće širiti u tri države

Priboj – U okviru prolećnog sređivanja životne sredine, pribojski ekolozi zajedno sa Mocart fondacijom i opštinom Priboj, sprovelii akciju čišćenja Potpećkog jezera od plutajućeg otpada, a izgradili su i pristupni mol u jezeru, kako bi se prikupljeni otpad sa poslednje lančanice mogao mašinski uklanjati i tokom niskog vodostaja,što do sada nije bio slučaj.

– Reka Lim je žila kucavica ovog kraja. Turistički biser od njegovog izvora ispod Prokletija do ušća u reku Drinu. Očaravajuća lepota modrozelenog Lima,koju s vremena na vreme ugrozi ljudski nemar i bahatost, u vidu plutajućeg otpada. Te količine znale su da se mere hiljadama kubika, da budu potencijalna ekološka bomba i da tako iz doline Lima u svet odlaze ružne slike – kazao je za RINU, Siniša Laković, ispred udruženja „Jastreb“.

A da bi se to neutralisalo,pre koju godinu, Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije,zajedno sa lokalnim samoupravama Priboja, Nove varoši i Prijepolja, postavilo je tzv, rečne pregrade iliti plutajuće barijere, zvane lančanice, koje zaustavljaju dalji prolaz plutajućeg otpada iz gornjeg toka Lima, i ne samo što ruže Potpećko jezero, već i ugrožavaju rad hidroenergetskih objekata nizvodno, pre svega HE „Potpeć“.

Poslednja lančanica na Limu,postavljena je nepuna tri kilometraa uzvodno od brane HE „Potpeć“,koja na taj način štiti i samo Potpećko jezero, koje je istinska i još uvek nedovoljno iskorišćena turistička destinacija. Iako lančance obavljaju svoju svrhu, u ovom delu jezera, povremeno se,uglavnom pri većem vodostaju, pojave određene količnine plutajućeg otpada po uvalama, pa su ovih dana pribojski ekolozi opet organizovali akciju čišćenja jezera od lančanice do brane HE „Potpeć“. Akcija je sprovedena u koordinaciji sa opštinom Priboj i Mocart fondacijom.

Uz pomoć ove društveno odgovorne kompanije, ovih dana u jezeru je izgrađen i tzav.pristupni mol, koja će EU “Jastreb” omogućiti mašinsko uklanjanje plutajućeg otpada sa pribojske lančanice i tokom niskog vodostaja.

Sve su to koraci i radnje,da nam naš Lim ostane čist,bez tona smeća i plutajućeg otpada.Pomaci iz godine u godinu su vidljivi,preduzete mere institucija i ekoloških udruženja daju rezultate,ali to sve neće biti dovoljno, ako se u akciju zaštite životne sredine,u ovom slučaju reke Lim,ne uključimo svi,i damo svoj puni doprinos, da zaštititmo žilu kucavicu ovog kraja i turistički biser Polimlja.

(Pančevac/RINA)

UVEK PRVI NA LINIJI ODBRANE LIMA: Pribojski ekolozi čiste gomile otpada nakupljene na lančanicama

OVAKO SE VOLE GRAD I REKA Pribojci zavrnuli rukave i očistili od smeća priobalje Lima