ČEKAJU NAS EKSTREMNE TEMPERATURE! Stiglo UPOZORENJE, otkriveno ŠTA JE RAZLOG

Klimatolog Irida Lazić izjavila je danas da su klimatske promene razlog za neuobičajeno visoke temperature u ovo doba godine i dodala da su naučnici i meteorolozi upozoravali da će 2023. godina biti ekstremna, a 2024. godine još ekstremnija.

– Mi smo u martu opazili letnje, pa čak i tropske dane. Kažemo da su tropski dani kada je temperatura viša od 30 stepeni. Postavlja se pitanje kakvo će nam tek biti leto, i zaista se očekuje da ova godina bude ekstremna – rekla je ona za Tanjug.

Prethodno je Republički hidrometeorološki zavod upozorio da je ovaj mart bio najtopliji mart u istoriji od kada se mere temperature.

Komentarišući izveštaj evropske Službe za praćenje klimatskih promena „Kopernikus“ da je mart globalno bio za 1,68 stepeni celzijusa topliji od proseka za period 1850-1900. godine, koji se uzima kao referentna tačka za predindustrijski period, Lazićeva je rekla da iako je u prošloj godini on bio topliji za 1,5 stepeni celzijusa, to ne znači da je prekršen Pariski klimatski sporazum, jer da bi se to reklo, neophodno je da u kontinuitetu od 20 godina temperatura konstantno bude viša za 1,5 stepeni.

– Ovo je nešto što se do sada nikada nije dogodilo, ni u istoriji od kada postoje merenja, a ni kasnije. Generalno, klima je varirala u plus i minus 0,1 ili 0,2 stepena, a ne preko jedan stepen, kao što imamo sada, tako da je to veoma ekstremno – dodale je ona.

Na pitanje šta znači kada stručnjaci kažu da živimo u „pozajmljenom vremenu“, Lazićeva je rekla da društvo nije nasledilo Zemlju od predaka, već pozajmilo od svojih unuka, zbog čega se postavlja pitanje kakva će biti klima za 50 godina.

– Moramo misliti o tome kome ostavljamo planetu. Kada kažemo da se temperatura povećavala za 1,5 stepeni, to se odnosi na ekstremne situacije poput esktremnih toplotnih talasa koji je nekada trajao par dana, a sada traje 20, što je veliki stres po organizam. Tokom leta, kada kažemo da je temperatura 42 stepena, to je temperatura u hladu na dva metra visine – objasnila je ona.

