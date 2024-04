VUČIĆ NA OTVARANJU SAJMA PRIVREDE U MOSTARU Biće predstavljeno 26 srpskih kompanija iz različitih sektora

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanom otvaranju 25. Međunarodnog sajma privrede u Mostaru, gde će se obratiti. Vučić će na Sajmu privrede posetiti i paviljon Srbije, gde će biti predstavljeno 26 naših kompanija iz različitih sektora, koji predstavljaju svoju ponudu sa ciljem da dogovore nove poslove i povećaju izvoz u region i šire. Na kraju posete, očekuje se susret predsednika Vučića sa predstavnicima Srba iz Mostara.

Obraćanje predsednika Vučića

– Hvala vam na toplom dočeku. Mi smo juče uradili jednu veoma važnu stvar. Uspostavili smo redovnu liniju od Beograda do Mostara. Neće to lako ići, ali sam siguran da će za godinu ili dve to biti jedna od najboljih linuija koje će Hercegovina da ima sa svetom, ali i Beograd i Srbija. Hvala vam na dobroj računici i pametnom pristupu za budućnost regiona – rekao je Vučić.

– Nije nama prvi put da se ovde sretnemo, postala je nekako tradicija – rekao je Vučić.

(Pančevac/Novosti)

VUČIĆ SA LAJČAKOM U MOSTARU: Još jedan otvoren i konkretan razgovor o sve većim izazovima pred nama

VUČIĆ I DODIK U POSETI BILEĆI: Svaki deo našeg naroda nam je podjednako važan