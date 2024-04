U FOKUSU: Sve o odnošenju kabastog otpada

Uz pojedinačni trud, čistija je životna sredina za sve i ostvaren je cilj: sprečavanje nastanka divljih deponija

Aprilska akcija sakupljanja i odnošenja kabastog otpada ispred domaćinstava u Pančevu, Starčevu i Dolovu, u organizaciji JKP-a „Higijena”, počela je 1. aprila i trajaće do kraja meseca, odnosno još 29. i 30. aprila. Građanke i građani su bili u prilici da iznesu stari nameštaj, ambalažu, baštenski i sav drugi otpad, izuzev građevinskog šuta. Zaposleni u radnim jedinicama nadležnog javnog komunalnog preduzeća „Čistači” i „Iznošenje otpada” odvozili su otpad prema objavljenom rasporedu. Cilj prolećnog, kao i oktobarskog, jesenjeg odnošenja komponenata otpada koje ne smeju dospeti u kontejnere jeste sprečavanje nastanka divljih deponija, a to se sprovodi nepunih dvadeset godina.

Akcija je zasad prošla bez većih problema, a očekuje se da će tako ostati do njenog kraja. Desetak radnika je svakodnevno na ulicama kako bi pomoću vozila s dizalicom, malim i velikim grajferom, i tri kamiona prevezli otpad do deponije. Od ponedeljka do četvrtka, od 7 do 15 sati, radnici su prelazili ulice u okviru rasporeda, a petkom su obilazili isti teren kako bi se utvrdilo da li ima ostataka kabastog otpada. Ekipe su na teren izlazile i po pozivu stanovništva. U petak, 26. aprila, kao i u ponedeljak i utorak, 29. i 30. aprila, biće pregledane sve ulice čišćene od početka akcije.

U vezi s ovim razgovarali smo s direktorom JKP-a „Higijena” Mišom Markovićem.

