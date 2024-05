ROĐENDANSKO IZNENAĐENJE NA TERENU Nakon pobede organizatori u Ženevi Đokoviću dali poklon

Novak Đoković je danas napunio 37 godina. Morao je na rođendan da igra meč u Ženevi, a kada ga je završio organizatori turnira su ga iznenadili.

Naime, nakon pobede nad Janikom Hanfmanom čelni ljudi su na teren izneli tortu, dok su navijači počeli da pevaju rođendansku pesmu.

No birthday is complete without cake 🎂

Happy Birthday, @DjokerNole 🥳 pic.twitter.com/hbdA3B6T1J

— Tennis TV (@TennisTV) May 22, 2024