JKP ZELENILO VREDNO RADI: Do kraja maja radnici treba da završe sadnju 100.000 letnjeg rasada

Radnici javno komunalnog preduzeća „Zelenilo“ sa početkom lepog vremena imaju pune ruke posla. Osim sadnje letnjeg rasada, u toku su i redne aktivnosti kao što je košenje trave i seča starih grana, kaže Ženja Marinković iz JKP „Zelenilo“

Do kraja maja radnici u Javno komunalnom preduzeću „Zelenilo“ treba da završe posao na sadnji letnjeg rasada. U rasadniku ovog preduzeća proizvedeno je više od 100 hiljada letnjeg rasada, koji će ulepšavati ulice Pančeva sve do pozne jeseni, kaže Ženja Marinkovć iz Zelenila. Pored ovog posla, tu se i redovne aktivnosto Zelenila.

„U toku su neke redovne aktivnosti, košenje trave je u ovom periodu najintenzivnije, je pogoduju vremenski uslovi. Radimo i orezivanje grana gde je to potrebno, posebn kada duva vetar dođe i do nekog loma. Uslovi su takvi u maju kada je u pitanju rast trave da im prija, a mi se trudimo kada užemo u neko naselje da pokosimo svu travu kako bi zelene površine bile uredne. naše ekipe rade ovaj pozao do pozne jeseni“, kaže Ženja Marinkovć – JKP „Zelenilo“.

U centru grada u gradskom parku postavljen je i pop ap sistem, zahvaljujći kome kada dođu letnje vrućine moguće je zalivanje trave tokom ranih jutarnjih sati. Uređenje parka donelo je i nov travnjak koji treba negovati.

„To se menja u zavisnosti od dana do dana. Kada je kiša trudimo se da isključimo prskače, međutim kada su dani sunčani, trava je mlada potrebno je da svakodnevno dobije dovoljnu količinu vlage kako ne bi došlo do isušivanja a koren nije još dovoljno razvijen i ne može sama da dođe do određene količine vode. Tako dami redovno zalivamo i kada su ovakvi dani“, rekla je Ženja Marinkovć – JKP „Zelenilo“.

Zaposleni u Zelenilu radili su i na uređenju gradske plaže, na gradskom keju koju će mnogi Pančevci koristiti tokom lepih dana koji dolaze sa letom.

(Pančevac/RTV Pančevo)

