RATNI KOMANDANT: Junaci sa Košara moraju biti zaslužni građani

U sklopu obeležavanja 6. oktobra, Dana oslobođenja Pančeva, na ceremoniji polaganja venaca na Trgu Vasilija Filipoviča Margelova bio je i ratni komandant bitke na Košarama 1999. godine Ljubinko Đurković, odnosno komandant 125. motorizovane brigade, 63. padobranske i 72 jurišne brigade i združenih snaga Vojske SR Jugoslavije, pukovnik u penziji, koji je sada počasni predsednik pančevačkog Udruženja „Da se ne zaborave”.

Ljubinko Đurković je za naš sajt rekao:

– Danas smo svedoci i trenutka i vremena da su ruski, beloruski i srpski narod zajedno osvajali slobodu. Ova tri naroda kroz vekove imaju istu želju za ostvarivanjem osnovne ljudske vrednosti – slobode. Na ovom mestu, gde je Pančevo oslobođeno 1944. godine u Drugom svetskom ratu, postoji nit koja povezuje borbe u Prvom svetskom ratu pre više od jednog veka i borbe srpskog naroda vođene protiv NATO pakta 1999.

Govoreći o situaciji u kojoj se sada nalaze nekadašnji vojnici Vojske SR Jugoslavije koji su branili državnu granicu s Albanijom pre i tokom NATO bombardovanja 1999, Đurković je bio jasan:

– Ovaj trenutak nije svetao za preživele borce, junake sa Košara, koji su dali delove svojih tela i bili spremni da daju svoje živote za odbranu naše zemlje. Oni su dobili od naroda priznanje i poštovanje, kao i od institucija, ali jedan veliki deo njih je još uvek, što je neoprostivo, u kategoriji socijalno ugroženih građana. Oni moraju preći u kategoriju zaslužnih građana, odnosno svi mi treba da se odreknemo dela ličnog komfora kako bi oni imali bar osnovne uslove za život i kupovinu lekova i drugih medikamenata.

Podsetimo, bitka na Košarama tokom koje su pripadnici Vojske SR Jugoslavije 67 dana branili državnu granicu i sprečavali kopnenu invaziju regularne vojske Albanije i takozvane OVK, sa teritorije Albanije, na teritoriju Jugoslavije, trajala je do 14. juna kada je po potpisanom Kumanovskom sporazumu započeto povlačenje jedinica naše vojske. U bici je poginulo 108 pripadnika Vojske SR Jugoslavije, među njima je bio i pančevački heroj Lazar Tišma. To je deo granice na kome se još 1998. godine dogodilo više od 130 graničnih incidenata koji su imali akt oružane agresije i odneli 20 života pripadnika tadašnje Vojske SR Jugoslavije. Prva žrtva pala je 7. maja te godine – bio je to vojnik Đula Dorin iz Pančeva.

(Pančevac / S. T.)

