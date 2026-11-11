Odaberite za sebe dragi kamen u odnosu na vaš horoskopski znak

Drago kamenje je mnogo više od običnog nakita koji lepo izgleda. U svakom dragom kamenu se krije određena energija, koja nam daje snagu, umiruje nas, poboljšava raspoloženje, čak i utiče na zdravlje…

Ako birate idealan dragi kamen za sebe, odaberite ga prema svom horoskopskom znaku. Nije loše ni odneti dragi kamen kao poklon nekom ko vam je drag. Svakako će pozitivno uticati na ličnost te osobe, piše astroputnik.

Ovan

Tvrdoglavom Ovnu je potrebno da ponekad malo realnije sagleda određene situacije, zato im se savetuje da uvek uz sebe nose dijamant. Razboritost koju mu donosi ovaj dragi kamen pomoćiće da razumnije donese određene odluke, koje će mu pomoći da ostvari svoje ciljeve, a ne da ide glavom kroz zid.

Dobar dragi kamen za jednog Ovna je i rubin, koji će ublažiti njihovu hladnokrvnost, podariti im više emotivne inteligencije.

Bik

Bikovi su materijalisti i karijeristi, koji često jure za novcem. Novac jeste neophodan, ali nije smisao života. Zato se Biku savetuje da uz sebe ima smaragd koji daje mudrost i mogućnost da svet sagledaju i kroz neke duhovne aspekte.

Prema legendi smaragd je nastao od kapi rose koje je za sobom posipala Venera, rimska boginja. Planeta Venera je i vladalac Bika, pa eto još jedne lepe povezanosti.

Blizanci

Savetuje se da nemirni Blizanac ima uz sebe biser ili ćilibar. Ovo su osobe nemirnog duha, dualne prirode,čiji um radi sto na sat. U toj brzini često ne mogu da donesu ispravne odluke.

I biser i ćilibar imaju energiju opuštanja koja Blizancu i te kako godi.

Rak

Za jednog Raka su rubin i mesečev kamen. Rak jeste emotivan, ali previše, a rubin će mu dati emotivnu inteligenciju, kako ne bi bio previše osetljiv na pojedine situacije. Rubin odlikuje i čvrstoća, koja jednom Raku daje snagu.

Mesečev kamen će mu omogućiti da se lakše suoči sa relanim svetom, koji je ponekad isuviše surov za njegovu nežnu prirodu.

Lav

Čak se i jedom Lavu desi da mu se poljulja samopouzdanje. S tim što to njega pogodi više nego ostale horoskopske znake.

Zato im se savetuje da uz sebe nose planinski kristal, koji pruža osećaj sigurnosti, da će sve biti u redu čak i onda kada im se ceo svet ruši. Ne bi bilo loše da uzmu i larimar, koji leči ljubavne rane i traume.

Devica

Devica obavezno uz sebe da ima tigrovo oko, kako se ne bi previše preispitivala u toku donošenja odluka. Devica se uvek vodi razumom kroz život i ne zna da je nekad poželjno uključiti malo emocije i sopstveni instinkt. Tigrovo oko će joj pomoći da izbalansira glavu i srce.

Njen um će takođe oblikovati i safir, pa eto još jedog dragog kamena koji Devica može nositi uz sebe.

Vaga

Evo znaka koji teži unutrašnjoj harmoniji, a u tome će joj pomoći dragi kamen žad. On takođe čuva i od donošenja loših odluka, što će večito neodlučnoj Vagi itekako olakšati život.

Za Vagu je dobar i opal koji upija negativnu energiju.

Škorpija

S obzirom da se radi o vodenom znaku i ne čudi što je za Škorpiju idealan crveni koral. On će joj dati samouverenost i senzualnost.

Još jedan dragi kamen koji je dobar za impulsivnu Škorpiju je topaz. On je smiruje i omogućava da realnije sagleda situaciju u kojoj se nalazi.

Strelac

Kako važe za teške osobe, Strelčevima se predlaže da nose lapis lazuli, dragi kamen koji će u njima probuditi malo više emocija i samim tim im pomoći da lakše ostvare svoje ciljeve u životu. Probudiće u njima humanost i poštovanje prema drugim ljudima.

Za Strelca nije loš ni tirkiz koji će pojačati njihov optimizam.

Jarac

Kao znaku koji je ambiciozan i karijerista, jednom Jarcu se može pokloniti granat, dragi kamen za koji se veruje da otvara sva vrata u životu.

Jarac je poznat i kao osoba koja je često negativnog raspoloženja, pa u tom slučaju ne bi bilo loše ni da uz sebe imaju oniks. On daje pozitivnu energiju kod Jarca i smanjuje njegovu uštogljenost, čini ih opuštenijim. Ovaj dragi kamen je potrebno s vremena na vreme odvojiti od osobe koja ga nosi kako bi se ,,napunio” i povratio svoju energiju.

Vodolija

Ovaj znak je često izgubljen u svojim mislima i neophodno im je da u određenim situacijama ostanu hladne glave. Zato je za njih dragi kamen ametist.

Ametist u bukvalnom prevodu znači ,,izbeći pijanstvo”, po legendi nastao je od suza grčkog boga Dionisa, dok je u pokajanju plakao pred ženom koja se zvala upravo Ametist.

Ribe

Njihov dragi kamen je akvamarin. Naravno da će vodenom znaku odgovarati kamen u čijem nazivu se nalazi reč ,,voda”. Kako akvamarin deluje na Ribe?

Poznato je da su osobe u znaku Riba uvek u oblacima, da su zamišljene, a akvamarin ih drži na zemlji i čini da oko sebe sagledaju realnu sliku sveta.