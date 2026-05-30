Vučić u nenajavljenoj poseti Banatu: Pauza za burek u pekari u Crepaji

CREPAJA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u zvaničnom obilasku Banata, a tokom puta ka železničkoj stanici u Orlovatu napravio je kratku, nenajavljenu pauzu u Crepaji kako bi doručkovao i razgovarao sa meštanima.

Predsednik je svratio u lokalnu pekaru, gde je proveo vreme u srdačnom razgovoru sa zaposlenima i zatečenim građanima, a detalje ove posete podelio je i na svom zvaničnom Instagram nalogu.

„Posle Kine, krenuo u narod”

Uz objavljeni video-snimak koji je brzo privukao veliku pažnju na društvenim mrežama, Vučić se osvrnuo na svoja prethodna obećanja data stanovnicima ovog dela Vojvodine.

„Posle Kine, krenuo u narod. Obećao sam ljudima još pre nekoliko meseci da ću da obiđem železničku stanicu u Orlovatu. Na putu do tamo svratio sam u lokalnu pekaru u Crepaji“, naveo je predsednik u svojoj objavi.

Kratak predah pred nastavak obilaska

U opuštenoj atmosferi i šaljivom tonu, predsednik je prokomentarisao i tradicionalni srpski doručak, kratko poručivši da je „burek bio super“.

Nakon kraćeg zadržavanja i fotografisanja sa radnicama pekare i meštanima Crepaje koji su se zatekli na licu mesta, predsednik Vučić je sa svojom delegacijom nastavio put ka Orlovatu i ostalim planiranim lokacijama u Južnobanatskom i Srednjobanatskom okrugu.

(Pančevac)