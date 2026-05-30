Stočari: Preoravanje pašnjaka krivično delo

Najveće otimanje pašnjaka od stočara zabeleženo je u severnom Banatu, gde se za ratarske kulture koriste stotine hektara ovog zemljišta.

Sastanak stočara, predstavnika Uprave za poljoprivredno zemljište, nadležne inspekcije i pojedinih opština potvrdio je da, po Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, postoje svi uslovi da pašnjačke površine pripadnu isključivo stočarima, kao i da je preoravanje pašnjaka krivično delo, saopštilo je Udruženje „Agroprofit“.

Održani skup bio je poslednja priprema za razgovore o ovoj temi sa ministrom poljoprivrede dr Draganom Glamočićem.

Najveće otimanje pašnjaka od stočara zabeleženo je u severnom Banatu, gde se za ratarske kulture koriste stotine hektara ovog zemljišta.

Dva miliona evra donosi zakup pašnjaka

Prema podacima Uprave za poljoprivredno zemljište, pod pašnjacima se nalazi 185.000 hektara, ali je u zakupu ukupno 38.510 hektara, a tu mogućnost koriste 2.304 gazdinstva.

Zakup pašnjaka Srbiji godišnje donosi dva miliona evra.

U centralnoj Srbiji 688 gazdinstava pod zakupom drži 16.770 hektara, a prosečna površina zakupa iznosi 24,37 hektara. U AP Vojvodini taj prosek je 13,45 hektara, što ne odgovara stvarnoj situaciji na terenu.

Za 50.000 hektara pašnjaka ne zna se gde se nalaze, a nije poznato ni na koji način se gazduje sa 75.000 hektara ovih površina, datih selima na upravljanje bez naknade.

Stočari smatraju da u rešavanje ovog problema treba da se uključe i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za lokalnu samoupravu, jer su pašnjaci od pamtiveka bili namenjeni pašarenju, odnosno ispaši domaćih životinja. Istorijski je dokazano da su upravo s tom namenom bili i ostali ekonomski oslonac i čuvar svih slojeva stanovništva na selu.

Jedan od zaključaka sa pomenutog sastanka jeste da se pašnjacima jedinstveno upravlja, da se u zakup izdaju bez naknade ili uz plaćanje dažbine za odvodnjavanje, da se farmerima za jedno uslovno grlo ustupe dva hektara, kao i da se naučno sagleda mogućnost produženja vegetacije, jer trava vrlo brzo nestaje zbog suše.

Istovremeno, Radna grupa okupljena uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede uspela je da sagleda celokupno korišćenje pašnjaka i ponudi rešenja za njihovo korišćenje, povezujući tu oblast sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Upravom za poljoprivredno zemljište.

Zaključeno je da ovo poljoprivredno zemljište mogu koristiti samo gazdinstva koja u Centralnom registru stoke imaju goveda i ovce registrovane na svom imenu. Opredeljenje stočara je da eventualni zakup pašnjaka ne bude uračunat kao dodeljena površina po pravu prečeg zakupa, kao i da se ove površine ne dodeljuju kao oranice.

(Dnevnik)