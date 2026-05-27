„Tamiš fit park”: Spoj sporta, prirode i tehnologije

Prostor i za rekreativce i za sportiste, korišćenje sprava bez vremenskog ograničenja – na otvorenom. Ovako bi mogla da glasi definicija „Tamiš fit parka”, koji je prezentovala gradska menadžerka Maja Vitman, danas, u Maloj sali zgrade Gradske uprave.

Ona se, najpre, obratila okupljenima:

– Ovde smo kako bismo vam predstavili projekat, koji Grad Pančevo realizuje u saradnji sa Sportskim savezom Pančeva, ali ono što je najvažnije, na inicijativu naših sugrađana koji su upravo ovakav sadržaj želeli na Tamiškom keju. Jako smo ponosni na „Tamiš fit park”, nešto što će, verujem, veoma brzo postati jedno od omiljenih mesta okupljanja u našem gradu.

Ona je dodala da Potamišje ima poseban značaj za Pančevke I Pančevce.

– To nije samo kej, šetalište, to je mesto gde provodimo vreme sa porodicom, vozimo bicikle, šetamo, družimo se i uživamo u prirodi. Upravo zato smo želeli da ovaj prostor dodatno obogatimo sadržajem koji promoviše zdrav život, rekreaciju i zajedništvo. Radovi su već počeli, priprema se podloga za postavljanje sprava i radujemo se što će sredinom leta ovaj projekat dobiti svoj pravi izgled – rekla je gradska menadžerka.

Maja Vitman je podvukla da Pančevo dobija nešto što ne postoji u regionu – najmodernije sprave za vežbanje na otvorenom, potpuno besplatne i dostupne svima.

Objasnila je:

– Ne govorimo samo o klasičnom fitnes parku, već o savremenom prostoru koji spaja sport, prirodu i tehnologiju. Biće pogodan i za rekreativce i za naše sportiste, bez ograničenja, bez starosnih granica i nivoa fizičke spreme. Posebno nam je važno što se fit park nalazi u blizini dečjeg igrališta, pa će roditelji moći da vežbaju i rekreiraju se dok se njihova deca igraju. Mislim da je to možda i najlepši deo cele priče, jer stvaramo prostor za celu porodicu.

Pored sprava za vežbanje, „Tamiš fit park” će imati i trim stazu, stolove za stoni tenis i tekbol, pa će ovo biti mesto gde će ljudi moći i da se druže, takmiče, motivišu jedni druge i obaraju svoje lične rekorde. Na svakoj spravi biće postavljen QR kod, koji kada se skenira telefonom daje video uputstva – praktično, svako će imati trenera u svom telefonu, odnosno svako će moći samostalno da vežba, bez obzira na godine ili nivo fizičke spremnosti.

– Želeli smo da napravimo prostor bez barijera, za rekreativce, sportiste, mlade, starije sugrađane, ali i osobe sa invaliditetom: postojaće 11 sprava univerzalnog dizajna prilagođenih osobama sa invaliditetom, sa pristupima za invalidska kolica. Jednostavno, ovo će biti mesto kome svi pripadaju – zaključila je uvodni deo Maja Vitman.

Usledila je projekcija kratkog filma o budućem izgledu jedinstvenog fit parka, a potom je gradska menadžerka, puštajući slajdove, detaljno pokazala šta će „Tamiš fit park” sadržati i, kako je rekla, „zašto verujemo da će postati novi simbol aktivnog i zdravog života u našem gradu”.

Kada se radi o kapacitetu, fit park će se prostirati na površini od 1.600 metara kvadratnih, imaće tri poligona sa 26 sprava za trening i trim stazu dugu 120 metara. Na prezentaciji je potcrtano to da će na ovom prostoru biti moguć besplatan trening bez ograničenja, uz činjenicu da je svaki fizički stimulans blagotvorniji na otvorenom. Nazdravlje!

(Pančevac / S. T.)

