 Pančevo: Prolećna deratizacija od 2. juna

Na teritoriji Grada Pančeva počeće prolećna sistematska deratizacija koju sprovodi Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „EKO-SAN PLUS” D.O.O.

Akcija će početi 2. juna 2026. godine, a u okviru aktivnosti biće sprovedena i akcija uništavanja larvi komaraca.

Kako je najavljeno, građanima će biti deljen larvicid namenjen suzbijanju larvi komaraca. Preparat je adekvatno upakovan i uz njega se nalazi i uputstvo za upotrebu.