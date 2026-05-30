 Pančevo: Prolećna deratizacija od 2. juna

15:00

30.05.2026

Na teritoriji Grada Pančeva počeće prolećna sistematska deratizacija koju sprovodi Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „EKO-SAN PLUS” D.O.O.
Akcija će početi 2. juna 2026. godine, a u okviru aktivnosti biće sprovedena i akcija uništavanja larvi komaraca.

Kako je najavljeno, građanima će biti deljen larvicid namenjen suzbijanju larvi komaraca. Preparat je adekvatno upakovan i uz njega se nalazi i uputstvo za upotrebu.

 

