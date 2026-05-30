Čuvari tradicije Južnog Banata: Održan 11. „Etno dan” u Kačarevu

22:39
30.05.2026
KAČAREVO – Plato ispred Mesne zajednice u Kačarevu ponovo je bio centar očuvanja tradicije, starih zanata i ženskog stvaralaštva na tradicionalnoj, 11. po redu manifestaciji „Etno dan”.
U organizaciji Udruženja žena „Etno-kutak“, ovaj događaj okupio je brojna udruženja iz celog Južnog Banata i privukao veliki broj posetilaca.
Manifestaciju je svečano otvorio zamenik gradonačelnika Pančeva, Predrag Stojadinov, koji je poručio da će lokalna samouprava nastaviti da pruža snažnu podršku manifestacijama koje čuvaju nacionalni identitet i običaje ovog kraja.
Događaju je prisustvovao i gradski većnik za kulturu, Darko Ješić.
Ispred organizatora, predsednica Udruženja „Etno-kutak“ Zora Čubrić, istakla je da je glavni cilj ove manifestacije negovanje bogate kulture Južnog Banata, sa posebnim akcentom na promociju i osnaživanje ženskog stvaralaštva.
Bogat program: Od unikatnih rukotvorina do modne revije
Posetioci su na brojnim štandovima imali priliku da vide i kupe raznovrsne ručne radove, unikatne lutke, nakit i tradicionalne vezove, ali i da degustiraju domaća slana peciva i starinske kolače koje su pripremile vredne članice udruženja žena.
Ovogodišnji program obogaćen je atraktivnim pratećim sadržajima:
Kulturno-umetnički program: Publika je uživala u dinamičnim nastupima Kulturno-umetničkog društva „Veljko Vlahović“ iz Kačareva.
Takmičarski duh: Održano je tradicionalno i veoma uzbudljivo takmičenje u rezanju domaćih rezanaca, a najboljima su uručene prigodne nagrade.
Kreativnost za najmlađe
Organizatori su posebnu pažnju posvetili prenošenju tradicije na mlađe generacije. U okviru kreativne „Etno radionice“, najmlađi posetioci su učili o kulturnom nasleđu kroz crtanje i bojenje tradicionalnih šara, kao i kroz ukrašavanje drvenih kašika.
Dvanaesti „Etno dan” još jednom je potvrdio da Kačarevo i Pančevo ponosno čuvaju svoje korene i neguju zajedništvo kroz bogatstvo različitosti i narodno stvaralaštvo.
(Pančevac/S.Lakić)