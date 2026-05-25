Glogonj uspešan na Susretima sela Srbije

Glogonjci su se dostojno reprezentovali na 53. Susretima sela Srbije, koji su u nedelju, 24. maja, održani u Kotraži kod Lučana.

U okviru pomenute tradicionalne manifestacije koja okuplja najuspešnije lokalne zajednice iz cele zemlje, Mesna zajednica Glogonj osvojila je treće mesto u kategoriji sela sa od 2.000 do 3.000 stanovnika za aktivnosti realizovane tokom 2025. godine.

Posebno priznanje na manifestaciji dobio je Fudbalski klub „Glogonj“, kome je uručena plaketa povodom 90 godina neprekidnog postojanja.

Jubilej kluba obeležen je tokom 2025. godine, a dodatnu težinu nagradi daje i plasman u Vojvođansku ligu – grupa „Istok“.

Na Susretima sela Srbije nagrađena je i kompanija „Iron Works“, kao značajan donator i podrška razvoju Glogonja.

Predsednik lokalnog Saveta MZ-a, Slavko Jovanovski, kaže da pomenuto priznanje pripada svim meštanima koji su, svako u svom domenu, dali doprinos razvoju sela.

– Ovo nije uspeh pojedinca, već celog Glogonja. Poslednjih godina mnogo se radilo na uređenju sela, jačanju društvenog života, podršci sportu i saradnji sa privredom. Drago nam je što je to prepoznato i na nivou Srbije – ističe Jovanovski.

(Pančevac/J. Filipović)

