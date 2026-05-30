Počelo takmičenje učenika srednjih škola

Pančevo je danas svečano otvorilo vrata najtalentovanijim srednjoškolcima iz cele Srbije, okupljenim na 68. državnom takmičenju učenika po nastavnim predmetima

Prestižno takmičenje, koje organizuje Regionalni centar za talente „Mihajlo Pupin” Pančevo, okupilo je ove godine rekordan broj učesnika. Pametna deca se nadmeću u brojnim naučnim oblastima: iz srpskog i engleskog jezika, književnosti, istorije, geografije, biologije, hemije, fizike, matematike, informatike i programiranja mehatronike, psihologije i zaštite životne sredine.

U 13 nastavnih predmeta i naučnih oblasti, 421 učenica i učenika predstavljaju 371 istraživački rad. Njihovo znanje ocenjivaće stručne komisije u kojima su univerzitetski profesori, naučni radnici i srednjoškolski nastavnici.

Takmičenje je otvorila članica Gradskog veća grada Pančeva zadužena za obrazovanje mr Tatjana Božić, koja je pozdravila takmičare, mentore i goste iz svih krajeva Srbije i poželela im sreću.

Rekla je:

– Poštovani mentori, dragi učenici, uvaženi gosti, dobrodošli na 68. državno takmičenje talentovanih učenika srednjih škola. Sigurna sam da ste svi uložili mnogo truda, ali vašim mentorima dugujemo posebnu zahvalnost. U narednim satima očekujemo zanimljive ideje, kreativne prezentacije i zato svim takmičarima želim puno uspeha i inspiracije. Danas smo se okupili ne samo da predstavimo ideje i znanje, već da pokažemo koliko su saradnja i razmena iskustava važni za razvijanje talenata, radoznalosti i spremnosti za velike naučne poduhvate.

Prema njenim rečima, ovogodišnje takmičenje predstavlja snažnu potvrdu značaja koji naučno-istraživački rad i podrška talentovanim mladim ljudima imaju u obrazovnom sistemu Srbije. Veliki broj učesnika i radova svedoči o rastućem interesovanju mladih za nauku, istraživanje i sticanje novih znanja kroz sistem takmičenja i mentorskog rada.

Grad Pančevo i Regionalni centar za talente „Mihajlo Pupin”, kao i uvek, podržavaju programe koji podstiču znanje, kreativnost i razvoj mladih, prepoznajući obrazovanje kao jedan od ključnih temelja razvoja društva. Takmičenje se nastavlja tokom vikenda, a najuspešniji učesnici biće nagrađeni za svoja postignuća i doprinos razvoju naučno-istraživačkog rada mladih u Srbiji.

(Pančevac / S. T.)

Ovako su pančevački osmaci obeležili poslednji dan škole