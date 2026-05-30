Pančevo Politika i društvo

Počelo takmičenje učenika srednjih škola

Pančevo je danas svečano otvorilo vrata najtalentovanijim srednjoškolcima iz cele Srbije, okupljenim na 68. državnom takmičenju učenika po nastavnim predmetima

14:15

30.05.2026

Foto: Milan Šupica

Prestižno takmičenje, koje organizuje Regionalni centar za talente „Mihajlo Pupin” Pančevo, okupilo je ove godine rekordan broj učesnika. Pametna deca se nadmeću u brojnim naučnim oblastima: iz srpskog i engleskog jezika, književnosti, istorije, geografije, biologije, hemije, fizike, matematike, informatike i programiranja mehatronike, psihologije i zaštite životne sredine.

U 13 nastavnih predmeta i naučnih oblasti, 421 učenica i učenika predstavljaju 371 istraživački rad. Njihovo znanje ocenjivaće stručne komisije u kojima su univerzitetski profesori, naučni radnici i srednjoškolski nastavnici.

Takmičenje je otvorila članica Gradskog veća grada Pančeva zadužena za obrazovanje mr Tatjana Božić, koja je pozdravila takmičare, mentore i goste iz svih krajeva Srbije i poželela im sreću.

Rekla je:

– Poštovani mentori, dragi učenici, uvaženi gosti, dobrodošli na 68. državno takmičenje talentovanih učenika srednjih škola. Sigurna sam da ste svi uložili mnogo truda, ali vašim mentorima dugujemo posebnu zahvalnost. U narednim satima očekujemo zanimljive ideje, kreativne prezentacije i zato svim takmičarima želim puno uspeha i inspiracije. Danas smo se okupili ne samo da predstavimo ideje i znanje, već da pokažemo koliko su saradnja i razmena iskustava važni za razvijanje talenata, radoznalosti i spremnosti za velike naučne poduhvate.

Prema njenim rečima, ovogodišnje takmičenje predstavlja snažnu potvrdu značaja koji naučno-istraživački rad i podrška talentovanim mladim ljudima imaju u obrazovnom sistemu Srbije. Veliki broj učesnika i radova svedoči o rastućem interesovanju mladih za nauku, istraživanje i sticanje novih znanja kroz sistem takmičenja i mentorskog rada.

Grad Pančevo i Regionalni centar za talente „Mihajlo Pupin”, kao i uvek, podržavaju programe koji podstiču znanje, kreativnost i razvoj mladih, prepoznajući obrazovanje kao jedan od ključnih temelja razvoja društva. Takmičenje se nastavlja tokom vikenda, a najuspešniji učesnici biće nagrađeni za svoja postignuća i doprinos razvoju naučno-istraživačkog rada mladih u Srbiji.

(Pančevac / S. T.)

