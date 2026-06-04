Stanković: Povoljni vremenski uslovi za pčelarstvo

Uprkos prolećnim zahlađenjima i nestabilnom vremenu, ovogodišnja pčelarska sezona na području Južnog Banata za sada uliva optimizam.

Pčelari ocenjuju da su i voćna paša i uljana repica dale dobre rezultate, dok je bagrem, iako prekidan kišom i hladnim noćima, ipak po svemu sudeći doneo solidne prinose — znatno bolje nego prethodnih godina.

Predsednik Društva pčelara Starčevo, Goran Stanković, koji ovu sezonu takođe ocenjuje kao veoma povoljnu.

– Bilo je dobre prolećne paše, voćne paše, a uljana repica nam je bila na svega kilometar od pčelinjaka, tako da je dala lep prinos. Dobra košnica je dala oko 20 kilograma meda, što je bolje nego prošle godine – kaže Stanković.

On navodi da je bagrem počeo da cveta početkom maja i da je u prvim danima obećavao.

– Aktivno cvetanje počelo je oko 6. maja i trajalo je do 11. maja, kada se vreme pokvarilo. Čim padne kiša, bagremov cvet brzo uvene i tu je kraj. Ipak, očekujem da u košnicama ima između sedam i deset kilograma bagremovog meda, što u odnosu na prošlu godinu nije loše, jer tada praktično nije bilo ništa – ističe on.

Posle bagrema, kako kaže, pčelare očekuju livadska i lipova paša.

Osvrnuo se i na prezimljavanje, koje je, kako kaže, bilo dobro, ali su se problemi pojavili u proleće.

– Imao sam gubitke u četiri košnice, iako je društvo bilo puno pčela. Ostale su bez matice. Verovatno je to posledica tretmana mravljom kiselinom protiv varoe. Inače, radio sam šest tretmana mravljom kiselinom i oksalnu kiselinu u decembru. Varou sam dobro suzbio, ali je moguće da su stradale matice – objašnjava on.

Stanković kaže da je rojenje već počelo, jer su društva ove godine veoma jaka.

– Video sam da je bilo i prirodnog rojenja. Pčele su jake i to je znak da je sezona krenula dobro – kaže on.

Pčelarsko udruženje u Starčevu nastavlja redovne aktivnosti i tokom sezone.

– Sastajemo se svake prve srede u mesecu, a stalno smo u kontaktu telefonom. Razmenjujemo iskustva i informacije o aktuelnim problemima na terenu – navodi Stanković.

I tako, nakon nekoliko slabijih sezona, priroda je ovog proleća pokazala više milosti, a ako i suncokret opravda očekivanja, 2026. bi mogla ostati upamćena kao jedna od uspešnijih pčelarskih godina u Banatu.

(Pančevac/J. Filipović)

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