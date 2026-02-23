OMOLJICA: Dejan Stefanov na mestu predsednika društva pčelara

Društvo pčelara Omoljica održalo je izbornu skupštinu na kojoj je rukovodstvo podmlađeno, a za novog predsednika izabran Dejan Stefanov.

Uz njega su u takođe osveženi izvršni odbor ušli i Darko Samardžić, Bojan Deheljan, Radomir Pešić i Ranko Smiljanić.

S druge strane, nadzorni odbor čine iskusniji članovi kao što dosadašnji višegodišnji predsednik Lazar Deheljan, zatim Nenad Tucakov i Miroslav Samardžić.

Formirane su i komisije koje će se baviti određenim oblastima.

Na skupštini je odlazeći predsednik najpre predočio izveštaj o radu i finansijski izveštaj, što je jednoglasno usvojeno.

– Novom rukovodstvu smo ostavili sve u nasledstvo, a pored pozitivnog finansijskog izveštaja, imamo prostoriju u Domu kulture u kojoj se redovno sastajemo, dok skupštine godinama organizujemo u prostorijama Udruženja penzionera. I jedno i drugo dobijamo besplatno. Držali smo i svakog utorka temetske sastanke na osnovu predavanja putem Jutjuba, nakon čega bi o tome usledila diskusija. Inače, od Grada Pančeva smo preko projekta dobili nekih 40.000 dinara, što smo upotrebili za nabavku literature – naveo je Deheljan.

Novi predsednik Dejan Stefanov ističe da je usvojen plan rada za ovu godinu.

– S obzirom na to da ne raspolažemo s mnogo novca, naše aktivnosti više se svode na to šta ćemo fizički i volonterski da odradimo. Bavićemo se problemima na terenu pre svega s rasporedom selećih pčelara. Naime, na naše atare za vreme suncokretove paše dolazi nam mnogo kolega s kontejnerima i da ne bi bilo veće koncentracije na pojedinim mestima moraćemo da napravimo neki red, kako niko ne bi bio oštećen, jer naš atar je dovoljno velik za sve. Tako ćemo da napravimo oglasne table sa našim brojevima telefona da svi koji budu dolazili mogu da nam se jave. U planu je i sadnja medonosnog bilja, a unapredićemo i saradnju sa školom u vezi sa edukacijom dece o dobrobitima pčelarstva – navodi Stefanov.

On najavljuje i saradnju sa okolnim udruženjima kako bi zajednički organizovali ne baš jeftina stručna predavanja.

– Tako bi, recimo, jedan predavač došao u Omoljicu, drugi u Pančevo, treći u Starčevo, četvrti u Dolovo – nagovestio je predsednik.

Na skupštini su Omoljčanima bile i kolege iz drugih mesta, a sve se završilo prigodnom zakuskom uz neformalno druženje.

(Pančevac/J. Filipović)

