Pančevački pčelari donirali 30 kg meda „Nevenu“

Ova donacija ima za cilj da obraduje decu i korisnike ustanove, ali i da ukaže na značaj solidarnosti i brige o najosetljivijim članovima društva.

Društvo pčelara – podružnica Pančevo doniralo je oko 30 kilograma prirodnog meda korisnicima dnevnog boravka „Neven“, koji funkcioniše u okviru škole „Mara Mandić“ u Pančevu.

Pančevački pčelari, kako navodi njihov predsednik Aleksandar Cvejić, kao i godinama unazad, gledaju da humanitarnu akciju realizuju uoči jednog od najlepših verskih praznika Uskrsa.

– Ova donacija ima za cilj da obraduje decu i korisnike ustanove, ali i da ukaže na značaj solidarnosti i brige o najosetljivijim članovima društva. Prirodni med, kao zdrav i nutritivno vredan proizvod, simbolično je izabran za poklon koji doprinosi jačanju imuniteta i unapređenju svakodnevne ishrane – napominje Cvejić.

Sekretar društva Dragan Zeng istakao je da ideja o ovoj akciji proistekla iz želje da se u prazničnom periodu pruži dodatna pažnja i podrška onima kojima je najpotrebnija.

– Naš cilj nije samo proizvodnja meda, već i odgovornost prema zajednici u kojoj živimo. Nadamo se da će ova donacija bar malo ulepšati praznike korisnicima dnevnog boravka – poručio je Zeng.

Iz ustanove „Neven“ zahvalili su se na vrednoj donaciji, naglašavajući da ovakvi gestovi imaju veliki značaj za njihove korisnike i zaposlene, posebno u vreme praznika kada su pažnja i podrška zajednice od izuzetne važnosti.

Ova akcija predstavlja lep primer kako mala dela pažnje mogu imati veliki uticaj i podsetnik je na značaj humanosti, zajedništva i solidarnosti u društvu ističu pčelari.

(Pančevac/J. Filipović)

Pančevački pčelari obeležili slavu: Sledeće godine domaćin Dragan Zeng

Sadržajan februar pančevačkih pčelara