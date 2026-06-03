Na Devojačkom bunaru prikazano pedesetak vrsta samoniklih gljiva

U ambijentu jednog od najlepših izletišta u Deliblatskoj peščari, na Devojačkom bunaru, u nedelju, 31. maja, održana je izložba samoniklih i gajenih gljiva u organizaciji Udruženja gljivara „Dolina gljiva”.

Prema rečima organizatora i predsednika udruženja „Dolina gljiva” Dragana Novakovića, rođenog Novoseljanina, na skup su stigli predstavnici više gljivarskih udruženja iz cele Srbije, kao i brojni pojedinci koji dele istu strast prema istraživanju prirode.

– Na našoj trećoj manifestaciji pridružila su nam se gljivarska udruženja iz Banje Koviljače, Novog Sada, Zrenjanina, Sremske Mitrovice i Jagodine, kao i ljubitelji prirode iz Pančeva, Banatskog Novog Sela, Beograda i drugih mesta. Tom prilikom izloženo je oko 50 vrsta samoniklih gljiva, a uz njih i sedam do osam vrsta gajenih gljiva – rekao je Novaković.

On je istakao da je jedan od glavnih ciljeva skupa razmena znanja i iskustava među gljivarima, ali i popularizacija boravka u prirodi i upoznavanje građana s bogatstvom gljivljeg sveta.

Novaković je zahvalio i sponzorima koji su pomogli organizaciju manifestacije.

Među učesnicima bila je i Dragica Zarić, predsednica Gljivarskog društva „Ljubomir Vuksanović Barle” iz Banje Koviljače, koja je istakla da njihovo udruženje dolazi na manifestaciju od samog početka.

– Od prve godine dolazimo na ovu manifestaciju i uvek nam je zadovoljstvo. Prostor je predivan, a tereni su odlični za istraživanje. Ove godine su gljive malo zakasnile zbog vremenskih prilika, ali smo ipak uživali u obilasku šume i druženju – kazala je Zarićeva.

Ona je dodala da su visoke temperature i nedostatak padavina ostavili traga na stanje gljiva u prirodi.

– Bilo je veoma teško pronaći veći broj primeraka. Čak je i judino uvo bilo toliko suvo da je pri lomljenju pucalo kao staklo. Ipak, naši iskusni determinatori su još od četvrtka obilazili terene i uspeli su da pronađu skoro 50 vrsta, što je za ove uslove zaista dobar rezultat – rekla je ona.

(Pančevo/J. Filipović)

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